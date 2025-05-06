سمية عبدالله المرزوقي مدير إدارة الفعالية لـ «الاتحاد»: «اصنع في الإمارات» يعود بنسخة أكبر في 2025 لتعزيز الصناعة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت سمية عبدالله المرزوقي، مدير إدارة فعالية - اصنع في الإمارات في «أدنيك»، أن حدث «اصنع في الإمارات» يعود في نسخته الرابعة عام 2025 بحجم غير مسبوق، ليؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الصناعات المحلية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ورؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضافت في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الحدث، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمه مجموعة أدنيك، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، يُقام في الفترة من 19 وحتى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، واستكمالاً للنجاحات السابقة تشمل نسخة هذا العام منصة خاصة بالحِرف اليدوية الإماراتية لدعم نمو الصناعات التراثية، وتستعرض الابتكارات في القطاعات الصناعية المتنوعة، مثل التصنيع المتقدم، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والطبية، وغيرها.

وأكدت أن الحدث يوفر على مساحته التي تتجاوز الـ 50 ألف متر مربع، فرصاً استثنائية لتوقيع عقود شراء ضمن برنامج المحتوى الوطني، وهو ما يتيح للمشاركين والعارضين من الصناعيين المحليين والمستثمرين التواصل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، والاستفادة من حوافز المشتريات وفرص الاستثمار المضمونة، ويعزز حواراً موسعاً بين قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا حول مستقبل القطاع، مع تسليطه الضوء على التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، وكفاءة الطاقة، ودور التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة المنتجات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

نمو متسارع

وقالت: تشهد الصناعة الإماراتية نمواً متسارعاً يواكب التطورات العالمية، إذ تُعّد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتتبنى دولة الإمارات استراتيجية صناعية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية وتطوير الصناعات المتقدمة، وذلك عن طريق توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الابتكار والتكنولوجيا.

وأشارت المرزوقي إلى أن النسخة الجديدة من «اصنع في الإمارات» تهدف إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية، وتوفير فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافةً إلى توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، كما يدعم تطوير القطاع الصناعي عبر تعزيز الاكتفاء الذاتي، واستدامة سلاسل التوريد، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المتقدمة.

وأكدت أن الحدث نجح خلال سنواته الثلاث الماضية، في استقطاب آلاف المستثمرين والشركات، مما أدى إلى إنشاء فرص عمل نوعية للكفاءات الإماراتية، إلى جانب فرص مناسبة لأصحاب الهمم والإماراتيات من خريجات برنامج «هامة»، كما عزّز الحدث نمو الشركات الإماراتية، عَبر تبادل الخبرات مع الشركات الدولية، وإطلاق مشاريع مبتكرة تستفيد من التقنيات المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة.

وبينت أن جوائز «اصنع في الإمارات» تمثل تكريماً لروّاد الأعمال والصناعيين المتميزين من داخل الإمارات وحول العالم، إضافة لعرض قصص نجاح الشركات الإماراتية التي أثبتت قدرتها على النمو التوسع عالمياً، ليصبح «اصنع في الإمارات» أحد أهم المبادرات الهامة والداعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية واستثمارية عالمية.

وأشارت إلى الدور المحوري لمجموعة أدنيك، في تنظيم واستضافة فعاليات «اصنع في الإمارات»2025، إذ تضطلع المجموعة بدور حيوي في دفع عجلة النمو الصناعي للدولة، وذلك عبر تنظيم معارض ومؤتمرات وفعاليات استراتيجية عالمية تُعد بمثابة منصات رئيسية لتبادل المعرفة والابتكار وتنمية الأعمال.

مستثمرون عالميون

أضافت سمية المرزوقي: تعمل أدنيك عبر منصة «اصنع في الإمارات» على ربط المُصنعيّن المحليين بنظرائهم من المستثمرين العالميين ورواد التكنولوجيا وصناع السياسات، ما يُعزز من فرص التعاون الاستراتيجي المثمر الذي يُحقق قيمة مضافة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وعبر تسهيل الحوارات البناءة، وإبراز الإمكانات الوطنية، وتمكين الشراكات الدولية، وتُرسخ مجموعة أدنيك مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائد للصناعات المتقدمة.

وقالت: تتجلى مساهمة المرأة الإماراتية بشكل خاص في تطوير هذا الحدث، إذ تضطلع الكفاءات النسائية بأدوار قيادية وإشرافية في مختلف اللجان التنظيمية.