4.1 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، ووصلت إيرادات الشركة إلى 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 41.1% مقارنة مع إيرادات الربع الأول من عام 2024 البالغة 19.3 مليار درهم، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 4.1 مليار درهم، وهامش صافي الربح 15.2%. وتعكس هذه النتائج الزخم القوي والنمو المستمر للمجموعة في قطاعات أعمالها المتنوعة، كما تؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة ومستدامة لمساهميها.

وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 53.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة ناجحة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 42.5% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وحقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف أداءً قوياً، وارتفعت إيراداته بنسبة 18.0% على أساس سنوي، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع ومبادرات التنويع والتوسع الدولي المستمر. وشهد قطاع الضيافة والترفيه قفزة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 96.6%، نتيجة ارتفاع معدلات الإشغال والطلب القوي على الأصول الرئيسية.

وبلغ إجمالي الأصول 416.6 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة مع 401.8 مليار درهم في نهاية عام 2024.

نموذج الأعمال

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يدعم أداؤنا القوي خلال الربع الأول من عام 2025 نموذج أعمالنا المتنوع والتأثير المتنامي لاستثماراتنا الاستراتيجية في الأسواق العالمية، وتزامناً مع جهودنا المستمرة لتوسيع محفظتنا، واصلنا تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة، لضمان المرونة والاستقرار في جميع قطاعات العمل، وإلى جانب تحقيق نتائج مالية قوية، تساهم الشركة أيضاً في تشكيل القطاعات المستقبلية الحيوية من خلال بناء شبكات هادفة، تعزّز القيمة، ومن خلال الربط بين الشركات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، نُرسي الأسس لمنظومة قوية ترسّخ حضور الشركة وتأثيرها المستدام حول العالم. ونلتزم التزاماً ثابتاً بتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين ومختلف أصحاب المصلحة حول العالم».