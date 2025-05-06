21 مليار درهم مبيعات عقارات «السعديات» خلال 15 شهراً

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت المشاريع العقارية في جزيرة السعديات مبيعات قوية خلال العام الحالي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة، مع تحقيق تداولات عقارية بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم منذ بداية العام 2024، وحتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأظهرت بيانات منصة «داري» التابعة لمركز أبوظبي العقاري، تصدر جزيرة السعديات قائمة أكثر المناطق تداولاً للعقار بأبوظبي من حيث القيمة، مع تسجيلها تداولات عقارية بقيمة 5.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وخلال العام الماضي سجلت «السعديات» تداولات بقيمة 15.66 مليار درهم، عبر تداول 2693 عقاراً، متصدرة أيضاً قائمة أكثر المناطق تداولاً للعقار بأبوظبي من حيث القيمة، في حين تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي من حيث العدد، عبر تداول 4852 عقاراً بقيمة بقيمة 14.17 مليار درهم. وقال خبراء ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» إن جزيرة السعديات تشهد طلباً مرتفعاً، خاصة من المستثمرين الأجانب والراغبين في شراء وحدات سكنية فاخرة، لاسيما مع توالي تطوير المزيد من المرافق والخدمات الترفيهية والمتاحف، وتوفر البنية التحتية القوية الجاذبة للمستثمرين.

وأشاروا إلى أن توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في الجزيرة يعزّز من فرص جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

مشاريع جديدة

وشهدت منصة «داري» خلال العام الحالي تسجيل 3 مشاريع في جزيرة السعديات توفر نحو 800 وحدة سكنية، وتشمل «منارة ليفنغ 3» لشركة الدار للتطوير، ويضم 400 وحدة سكنية، و«سوليا» لشركة ترف للتطوير ويوفر 217 وحدة سكنية في الجزيرة، و«هينج ريزيدنسز باي نورد» لشركة نورد للتطوير العقاري، ويوفر 166 وحدة سكنية.

وخلال العام الماضي تم تسجيل 10 مشاريع لشركة الدار العقارية توفر 1800 وحدة سكنية في جزيرة السعديات، وهي «نوران ليفنج»، ويضم 372 وحدة سكنية، و«منارة ليفنج 2» ويوفر 232 وحدة سكنية، و«ذا أرت هاوس» بإجمالي 281 وحدة سكنية، و«ذا سورس تيراسيس» ويضم 58 وحدة، و«ممشى بالم» ويوفر 88 وحدة، و«ممشى جاردنز ب» ويوفر 403 وحدات، و«ممشى جارنز أ» ويضم 90 وحدة سكنية، و«فايا السعديات»، ويوفر 21 وحدة سكنية فيلا، و«فايا فيستا» ويوفر 28 مسكناً، بالإضافة إلى مشروع «ذا ماونتن فيو ريزيدنسز» ويوفر 226 وحدة.

طلب مرتفع

وأشار فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ«الاتحاد» إلى وجود إقبال كبير على شراء الوحدات السكنية الجديدة في جزيرة السعديات، لاسيما من المشترين الأجانب، موضحاً أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي إطلاق مشاريع جديدة في جزيرتي السعديات وياس بناء على دراسة حجم الطلب بالسوق. وأعلنت «الدار» يناير الماضي عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج 3»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج». كما أعلنت «الدار» الشهر الماضي عن إطلاق 72 وحدةً سكنية استثنائية تشمل شققاً وتاون هاوس ضمن مشروع «ممشى جاردنز» في جزيرة السعديات.

عقارات فاخرة

أكد المحامي ناصر مال الله الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن جزيرة السعديات من أهم المناطق، فيما يتعلق بالطلب على العقارات الفاخرة بأبوظبي، ما يسهم في زيادة الأسعار بالجزيرة.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة السعديات في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 23.4% مقارنة بعام 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 2738 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 3.54%.

كما حلّت جزيرة السعديات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1525 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.14%.

المناطق الأكثر تداولاً

كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي مؤخراً عن تسجيل إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم بنمو 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024.

وتصدّرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.