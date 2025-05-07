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الاتحاد للطيران تلغي عدداً من رحلاتها لباكستان اليوم وتغيير مسار رحلات أمس

الاتحاد للطيران تلغي عدداً من رحلاتها لباكستان اليوم وتغيير مسار رحلات أمس
7 مايو 2025 08:32

أعلنت الاتحاد للطيران عن تغيير مسار رحلاتها رقم EY284 التي كانت متجهة في 6 مايو من أبوظبي إلى لاهور ورقم EY296 التي كانت متجهة من أبوظبي إلى كاراتشي، ورقم EY302 التي كانت متجهة من أبوظبي إلى إسلام أباد، وعودتها إلى أبوظبي، بعد إغلاق المجال الجوي الباكستاني. 

 كما تم إلغاء الرحلات أدناه ليوم 7 مايو: 
•    EY297 من كاراتشي إلى أبوظبي
•    EY285 من لاهور إلى أبوظبي
•    EY303 من إسلام أباد إلى أبوظبي

ومن المرجح تغيير مسار عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة مما قد يؤدي إلى إطالة مدة الرحلة.

وتعمل فرقنا حالياً على مساعدة المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء على تعديل خطط سفرهم.

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وقالت : "إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.

يجب على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666  (الإمارات)، أو زيارة موقع الشركة etihad.com، أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

 

يُنصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة حجزك للاطلاع على المستجدات.

تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاتحاد للطيران
باكستان
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