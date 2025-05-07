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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

الذهب
7 مايو 2025 09:58

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلا 3383.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن الأصفر بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.01 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 983.60 دولار، كما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 967.64 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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