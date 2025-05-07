33.6% نمو في صافي أرباح «بريسايت»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة «بريسايت» تسجيل نتائج مالية قياسية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، مع أقوى أداء فصلي تحققه بريسايت حتى الآن، ما يعكس التسارع في ترسيخ مكانة الشركة قوّة عالمية رائدة في مجال التحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وحقّقت بريسايت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 إيرادات بلغت 563.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 115.1% على أساس سنوي، بينما قفزت الإيرادات الدولية بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 127.0 مليون درهم، ما يعكس تسارع التوسع العالمي للشركة.

وشهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قوياً بنسبة 71.9% على أساس سنوي لتصل إلى 141.0 مليون درهم.

وخلال هذا الربع السنوي، سجّلت بريسايت طلبات جديدة بقيمة 1.44 مليار درهم، ما ساهم في رفع قيمة أعمال بريسايت قيد التنفيذ إلى 3.87 مليار درهم، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33.6% على أساس سنوي، وفقاً لمعدل ضريبي مماثل بنسبة 9%، أو بنسبة 25.1% شاملاً تطبيق توجيهات الركيزة الثانية للحدّ الأدنى العالمي للضريبة، بمعدل 15% لضريبة الشركات.

من الجدير بالذكر أن نسبة 98.8% من إجمالي إيرادات بريسايت جاءت من عقود متعدّدة السنوات، مما يُظهر نموذج الشركة في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وضمان استمرارية الإيرادات.

وسجّلت «بريسايت» تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 60.4 مليون درهم، مع الحفاظ على رصيد نقدي، وما يعادله يصل إلى 1.97 مليار درهم إماراتي، ومواصلتها العمل من دون تسجيل أي ديون.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «إن الزخم القوي الذي اختتمت به الشركة عام 2024 لم يتوقف، بل تسارع بشكل ملحوظ مع انطلاقة عام 2025، حيث واصلت بريسايت ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً موثوقاً للحكومات والشركات الكبرى في الأسواق عالية النموّ عبر دعم جهود التحوّل الرقمي والارتقاء بالخدمات العامة، وتعزيز المرونة الوطنية، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، شهد الربع الأول من العام الجاري توسعاً سريعاً لوجود بريسايت في كازاخستان، وشكّل التعاقد الجديد في ألبانيا نقطة انطلاق محورية نحو المزيد من التوسع في مختلف أنحاء أوروبا.

وواصلت بريسايت تعزيز ريادتها في السوق المحلي، من خلال استحواذها على عقود كبرى مع كلّ من هيئة المحاسبة في دولة الإمارات لتوفير حلول تحليلات مقاطع الفيديو وإدارة الوصول، ومع شركة الإمارات للطاقة النووية لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي السيادي.

كما حققت شركة «إيه آي كيو»، التابعة لبريسايت بأغلبية الحصص، إنجازات مهمة، أبرزها استمرار نشر منصّة ENERGYai البالغة قيمتها 340 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات عبر عمليات أدنوك في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يمثل أول تطبيق واسع النطاق للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

على الصعيد الدولي، وقّعت بريسايت اتفاقية بقيمة 190 مليون دولار تمتد لستّ سنوات مع مدينة أستانا لتنفيذ مشروع تحوّل مدينة ذكية مدعوم بالذكاء الاصطناعي في كازاخستان.