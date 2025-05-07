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اقتصاد

وفد أبوظبي الاقتصادي يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع اليابان

وفد أبوظبي الاقتصادي يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع اليابان
7 مايو 2025 18:32

 

حامد رعاب (طوكيو)
عقد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اجتماعاً رفيع المستوى مع قادة اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرن» أكبر تجمع لرجال الأعمال والمؤسسات الصناعية في اليابان، وذلك في إطار زيارة وفد اقتصادي من أبوظبي إلى اليابان. 
حضر الاجتماع من الجانب الياباني كل من ماساكازو توكورا رئيس اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرن»، وماسايوكي هيوودو رئيس لجنة الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة شركة «سوميتومو»، وماسايوكي ساتو رئيس لجنة الشرق الأوسط رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «JGC» القابضة.
وتناول الاجتماع بحث آفاق الشراكة المؤسسية، وتبادل السياسات والخبرات بين شركات «كيدانرن»، والمجتمع الاقتصادي في أبوظبي، تمهيداً لتأسيس آلية تعاون منتظمة تدعم الاستثمارات المستدامة والازدهار المشترك بين الجانبين.
واستعرض الجانبين فرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، كما ناقش إمكانية إطلاق آلية تشاور دورية بين «كيدانرن»، والجهات الاقتصادية في أبوظبي.
وخلال الاجتماع تم تسليط الضوء على مبادرات أبوظبي الاقتصادية لتحفيز الابتكار وتنمية الشراكات الدولية.
ويعكس الاجتماع التزام أبوظبي بتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، كما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وفي إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان عقد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اجتماعاً مع قيادات شركة «سوميتومو» اليابانية.
وتعد شركة «سوميتومو» من أضخم التكتلات التجارية متعددة الأنشطة في اليابان، ولها حضور عالمي في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة العامة. 
وترأس الوفد الياباني ماسايوكي هيودو، رئيس مجلس إدارة «سوميتومو» ورئيس لجنة الشرق الأوسط في الشركة، والذي يُعد من الشخصيات القيادية في قطاع الأعمال الياباني.
وتركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين أبوظبي و«سوميتومو» إحدى أكبر التكتلات التجارية في اليابان.
وتم خلال الاجتماع استعراض البيئة الاستثمارية في أبوظبي والفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المتقدمة.
وساهم الاجتماع رفيع المستوى في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، والتصنيع، ونقل التكنولوجيا، بما يعزز موقع أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً في هذه المجالات.
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي مؤخراً عن قيادة وفد الإمارة الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، لاستكشاف سُبُل تطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات، التي تتمتع بإمكانات واسعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. 
ويأتي تنظيم الزيارة بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو، ويضم الوفد مسؤولين وقادة من أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين والقطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وHub71، ومطارات أبوظبي، وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.

دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
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