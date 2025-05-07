افتتاح منشأة لإنتاج الانزيمات الصناعية في «حرة مطار الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات النوعية والمبتكرة مع إعلان شركة «بياه تك كيميكالز انديستريز» عن افتتاح منشأة متطورة ومتخصصة في تطوير وإنتاج الانزيمات الصناعية في حرة مطار الشارقة الدولي، على مساحة 8600 قدم مربعة، بإجمالي استثمار بلغ 6 ملايين درهم، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وتستهدف الشركة من خلال منشأتها الجديدة توسعة مجالات خدماتها إلى قطاعات جديدة، مثل البترول، والنسيج، والمنظفات، وتقديم حلول مستدامة وفعّالة من خلال استثمار أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، عبر الاعتماد على حلول انزيمية عالية الجودة، مستفيدة من السمعة المرموقة التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في أوساط الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الكيميائية، ومكانتها كمركز عالمي للأعمال، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، والمرافق والخدمات التي تناسب كافة الأعمال والصناعات.

وتم تدشين المنشأة من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وحمدان الحوسني، نائب رئيس إدارة الموردين في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وحمد سعيد محمد الرواحي، رئيس مجلس إدارة شركة «بياه تك كيميكالز انديستريز»، بحضور عدد من المسؤولين والتنفيذيين من كلا الجانبين، إلى جانب ممثلين من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قادة الأعمال والمستثمرين العاملين في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

وتجول سعود سالم المزروعي يرافقه الحضور في المنشأة الجديدة، واطلعوا على خطوط الإنتاج وآليات العمل المتبعة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في إنتاج الانزيمات الصناعية.

وأكد سعود سالم المزروعي أن حرة مطار الشارقة الدولي تشكل الوجهة المثلى للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء والمستهلكين والأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن اختيار شركة «بياه تك كيميكالز إندستريز» لحرة مطار الشارقة الدولي لافتتاح منشأتها المتخصصة في إنتاج تركيبات الانزيمات، يمثل اعترافاً عالمياً متزايداً بأهمية إمارة الشارقة ومناطقها الحرة كمركز عالمي في قطاع الصناعة، ووجهة رائدة للصناعات الكيميائية.