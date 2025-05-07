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116 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» في الربع الأول بنمو 45%

116 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» في الربع الأول بنمو 45%
7 مايو 2025 20:14


الشارقة (الاتحاد)
سجل بنك الشارقة 116 مليون درهم أرباحاً صافية عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025 بزيادة قدرها 45% مقارنةً بـ80 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.
ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الزخم الإيجابي الذي أعقب التحول الملحوظ في أداء البنك خلال عام 2024 مدفوعاً باستراتيجية مُحكمة وإدارة منضبطة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح بيان رسمي صدر عن بنك الشارقة أن نتائج البنك للربع الأول استندت إلى ميزانية عمومية تتسم بالمرونة وتوزيع حكيم للأصول وتركيز مستمر على نمو الأعمال وتبعاً لذلك ارتفع الدخل التشغيلي في الربع الأول إلى 201 مليون درهم بزيادة قدرها 40.6% على أساس سنوي في حين واصل البنك جهوده في ضبط التكاليف مستكملاً المسار الإيجابي الذي بدأه في عام 2024.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة «يسرّني أن أعلن عن بداية استثنائية لعام 2025 حيث حقق البنك ربحية قياسية خلال الربع الأول وفي حين أن هذه النتائج تعزز مسيرتنا الإيجابية نحو النمو المستدام فإنها في الوقت ذاته تؤكد فعالية مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة نموذج أعمالنا». وأضاف أن الديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات توفر فرصاً واعدة ومتنوعة ونحن في موقع متميز يمكننا من الاستفادة منها.

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