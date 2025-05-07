«دبي للسلع المتعددة» يمنح عقد الإنشاء لبرجين ضمن «أبتاون دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منح شركة علي وأولاده للمقاولات، عقد الإنشاء الرئيس للمرحلة التالية من مشروع تطوير منطقة أبتاون دبي، بعد انتهاء أعمال تجهيز الموقع.

وتتضمن المرحلة التالية من المشروع، إنشاء برجين تجاريين من الدرجة الأولى يوفران معاً 62 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، إضافة إلى العديد من المرافق، ويتصلان مع برج أبتاون تاور بواسطة جسر ربط جديد لدعم إمكانية الوصول. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل المرحلة المقبلة من مشروع أبتاون دبي محطة بارزة في مسيرة تطور هذه المنطقة، وتؤكد الشراكة مع شركة علي وأولاده الالتزام الدائم بالتميز والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة.

وستعمل شركة علي وأولاده للمقاولات على إنشاء البرجين التجاريين الجديدين، وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة.

وقال شامس بن علي خلفان الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة علي وأولاده القابضة: «إن الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة تعكس الالتزام المشترك بالتميز والابتكار، متطلعاً إلى توظيف خبرات الشركة في هذا المشروع الطموح للمساهمة بتحقيق رؤية مركز دبي للسلع المتعددة في بناء وجهة عالمية المستوى».