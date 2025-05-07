«دبي البحرية» تبحث آليات تقديم الخدمات في مراسي الإمارة

دبي (الاتحاد)

نظّمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورشة عمل لبحث آليات وإجراءات تقديم الخدمات في مراسي الإمارة مع ممثلي المراسي البحرية في إمارة دبي، بهدف تطوير إطار عمل موحد يساهم في دعم النمو المستدام للقطاع البحري السياحي بالإمارة، وتعزيز جاذبية دبي كخيار مثالي لعشاق التجارب البحرية الفاخرة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتمكين مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى أن التعاون مع مختلف الجهات المعنية، خاصة المراسي البحرية، يعكس الحرص على إشراك أصحاب المصلحة في رسم مستقبل القطاع البحري.