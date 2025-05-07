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اقتصاد

محمد الشرقي يفتتح أول منشأة متخصصة في إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة في الفجيرة

محمد الشرقي خلال افتتاح المنشأة (وام)
8 مايو 2025 01:51

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة للإمارة في استقطاب المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات المستدامة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مصنع «أبكس للصناعات الكيميائية»، وهو أول منشأة متكاملة في الإمارة متخصصة في إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة في الإمارة.
وأشار سموه، إلى التزام حكومة الفجيرة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لتطوير المشاريع الاقتصادية النوعية، انطلاقاً من دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة في قطاع الصناعة.
وأكد أيل براكاش سينغ، المدير العام للمصنع، تميز إمارة الفجيرة مركزاً استثمارياً جاذب لكبريات الشركات والمشاريع، لما تزخر به من تنوع في الموارد الطبيعية، إلى جانب التسهيلات والدعم الذي تقدمه حكومة الفجيرة للمشاريع التنموية في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن الموقع الإستراتيجي للفجيرة، وما تتمتع به من موارد طبيعية وصناعية استثنائية يخلق البيئة المثالية لمثل هذه المشاريع الرائدة.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المصنع سيعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
يذكر أن المنشأة تمتد بمساحة تبلغ 7700 متر مربع في منطقة ثوبان، وتتميز بقدرة إنتاجية سنوية 200.000 طن مقسمة على مرحلتين.
وشهد الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، وأصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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