«غرفة دبي العالمية» تجذب 53 شركة للإمارة خلال الربع الأول بنمو 39%

دبي (الاتحاد)

واصلت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال.

ووفق بيان صحفي صادر أمس، نجحت غرفة دبي العالمية، خلال الربع الأول من العام الجاري في استقطاب 53 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 38 شركة تم استقطابها، خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو وقدره 39% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري 11 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 5 شركات، خلال الربع الأول من 2024، بنمو بنسبة 120%، كما استقطبت الغرفة 42 شركة صغيرة ومتوسطة، خلال الربع الأول من 2025 بنسبة زيادة بلغت 27% مقارنة مع 33 شركة تم استقطابها، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «نواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتعريف بالفرص والمزايا التي تزخر بها الإمارة للشركات والمستثمرين حول العالم في القطاعات كافة».