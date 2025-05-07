«غرف الإمارات» تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع روسيا

دبي (الاتحاد)

بحث اتحاد غرف الإمارات مع لجنة السياسة الاقتصادية في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عُقد في مكتب الاتحاد بدبي، بين حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد، وأرسن كانوكوف، نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي ورئيس مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الروسية مع دولة الإمارات.

وحضر اللقاء إلى جانب الوفد الروسي المرافق، أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد للاتحاد، وراشد بن ركاض، مدير الاتصال الحكومي بالاتحاد.

وأكد الأمين العام للاتحاد خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وروسيا، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأعمال الإماراتي الروسي في استكشاف فرص استثمارية واعدة، لاسيما في قطاعات، مثل السياحة والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح القيزي أن الاتحاد حريص على تسهيل وصول الشركات الروسية إلى السوق الإماراتي، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع نظرائهم من التجار والمستثمرين الإماراتيين، بما يدعم تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية مثمرة.