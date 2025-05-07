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اقتصاد

مكتوم بن محمد يلتقي رئيس «كوني آند هوغينتوبلر» العالمية

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع كارل هوفستيتر (وام)
8 مايو 2025 01:51

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس كارل هوفستيتر، رئيس مجلس مؤسسة «كوني آند هوغينتوبلر» العالمية، في مكتب سموه بدبي.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على مجمل أعمال المؤسسة السويسرية العملاقة، ونشاطها المميز في مجال الاستثمارات الاستراتيجية، لاسيما ضمن قطاع الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة، علاوة على اهتمام المؤسسة الكبير بمجالات العمل الإنساني، والمبادرات الخيرية التي تركز المؤسسة خلالها على حماية البيئة، وتعزيز التفاهم الثقافي، ودعم الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وهي المجالات التي توليها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة اهتماماً بالغاً.
وتم خلال اللقاء، التطرق إلى حرص دولة الإمارات على تهيئة البيئة الداعمة للأعمال عبر توفير المقومات التي تكفل للمؤسسات والشركات على تنوع تخصصاتها وضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع السفر والسياحة، فرص التطور والنجاح، خاصةً على صعيد البنية التحتية القوية والأطر التنظيمية التي تتمتع بقدر كبير من المرونة يكفل لها سرعة التجاوب مع المتغيرات العالمية، ما يجعل من الإمارات مركز جذب للكفاءات والمواهب الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارات الساعية للنمو والازدهار.
واستعرض النقاش، أثر الدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية بقطاعات السفر والسياحة والخدمات، في تعزيز التواصل العالمي، وتسهيل عمليات السفر وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة ذات صلة، وما تفتحه من آفاق للتوسع في الأسواق الناشئة التي تحفل بها المنطقة، في ضوء نهج الإمارة في بناء الشراكات الفاعلة مع أهم وأكبر المؤسسات العالمية ومساعيها نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للأعمال والترفيه بحلول عام 2033.

مكتوم بن محمد
دبي
سويسرا
الإمارات
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