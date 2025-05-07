«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز مشاركة الشباب في القطاع الصناعي

الشارقة (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجلسة الحوارية «رواد الصناعة - اصنع في الإمارات» التي نظمها مجلس الشارقة للشباب بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الصناعية المستقبلية أمام الشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركتهم في مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية لتعزيز القطاع الصناعي، ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وشهدت الجلسة، مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء، ورواد الأعمال الشباب المهتمين بقطاع الصناعة، بحضور كل من: حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد هلال عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة الرئيس التنفيذي لمجموعة «محمد هلال»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، والدكتورة مريم سلطان السويدي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، وعدد من المسؤولين من الغرفة وممثلي مجالس الشباب في الدوائر الحكومية بالشارقة، ومجلس الشباب في غرفة الشارقة.

وقال عبدالله سلطان العويس: إن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم رواد الصناعة الشباب، جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تنفذها غرفة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي للدخول إلى عالم الصناعة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع صناعية ناجحة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأضاف العويس: نؤمن في غرفة الشارقة بأن الشباب هم عماد المستقبل والمحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق نسعى لتوفير كافة أشكال الدعم لتمكينهم من خوض غمار ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، ونحرص على دعم تأهيل جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ليساهموا بفاعلية في مسيرة النمو التي يحققها مجتمع الأعمال على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

واستعرض المتحدثون، خلال الجلسة، آليات تمكين الشباب في مسيرة «اصنع في الإمارات»، والفرص المتاحة أمامهم للانخراط في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعة الوطنية.