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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
8 مايو 2025 12:55

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل، في وقت يترقب فيه المستثمرون مستجدات محادثات التجارة الأميركية الصينية بعد أيام.

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وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3392.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش. كما كسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3399.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.85 دولار للأوقية، وأضاف البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 982.81 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 969.93 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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