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اقتصاد

588.3 مليون درهم إيرادات «تاكسي دبي» خلال الربع الأول

588.3 مليون درهم إيرادات «تاكسي دبي» خلال الربع الأول
8 مايو 2025 18:56

 

دبي (الاتحاد)
سجلت شركة تاكسي دبي إيرادات بلغت 588.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو عدد الرحلات بنسبة 8% إلى 13 مليون رحلة عبر خدمات الأجرة والليموزين.
وحقق قطاع مركبات الأجرة إيرادات قدرها 515 مليون درهم بنمو 7%، في حين بلغت إيرادات قطاع الليموزين 34.3 مليون درهم بزيادة 3%، وسجل قطاع الحافلات إيرادات بقيمة 31.6 مليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات دراجات التوصيل بنسبة 110% فيما بلغ صافي الربح 83.6 مليون درهم. 
وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن الشركة حققت بداية قوية للعام مدفوعة بتوسع الأسطول وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يعكس الجاهزية لمواكبة النمو السكاني والسياحي المتواصل في الإمارة. 
وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية، لاسيما مع «مطارات دبي» و«بولت»، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مكانة الشركة في قطاع التنقل الذكي، مشيراً إلى أن تاكسي دبي تمتلك بنية تشغيلية مرنة وخطة مالية قوية تدعم التوسع وتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين.

تاكسي دبي
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