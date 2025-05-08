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اقتصاد

«صندوق خليفة» يستعرض مشاريع ابتكارية بمؤتمر «سوشي تيك طوكيو»

«صندوق خليفة» يستعرض مشاريع ابتكارية بمؤتمر «سوشي تيك طوكيو»
8 مايو 2025 19:53


أبوظبي (الاتحاد)
يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مؤتمر «سوشي تيك طوكيو» ضمن وفد إمارة أبوظبي إلى المؤتمر الذي يُعقَد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2025، في اليابان، ويسلِّط الضوء على خمسة مشاريع ابتكارية مدعومة من قِبله.
وتهدف هذه المشاركة إلى عرض المشاريع الابتكارية للأعضاء المشاركين، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي وتبادُل المعرفة ونقل التكنولوجيا، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.
وتشمل المشاريع التي يدعمها صندوق خليفة ويعرضها في المؤتمر كلاً من مجموعة «غراسيا»، التي تمثِّل نموذجاً رائداً في مجال الزراعة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات، وتطبيق «رفيق»، وهو منصة مبتكَرة تُسهِّل خدمات الصيانة والديكور، إضافة إلى مشاريع ثلاث شركات ناشئة ضمن مظلة صندوق خليفة، تُوِّجَت خلال مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، وهي مشروع شركة «هايفيجو» الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المناخ، ومشروع شركة «نيوتريجينيكس كير» العاملة في مجال التغذية، ومشروع شركة «في آي إيه آي للتكنولوجيا»، التي تعمل في مجال تطوير الأدوات والتطبيقات الرياضية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيعمل الصندوق أيضاً على الترويج لإحدى عشرة شركة ضمن برنامج صندوق خليفة لدعم الصادرات.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تعكس مشاركة إمارة أبوظبي في هذا المؤتمر البارز، التزام القيادة الرشيدة بالاستفادة من أحدث التطورات في هذا المجال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، حيث إنَّ دعمَ صندوق خليفة للمشاريع المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة هو جزء من رؤية أبوظبي لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار. ويوفِّر المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصِّصة في التقنيات المتقدمة.

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