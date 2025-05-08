ثاني الزيودي يشارك في مراسم افتتاح «المركز الدولي للمعارض في مينسك»

مينسك (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية يرافقه إبراهيم سالم المشرخ سفير الدولة لدى بيلاروسيا في مراسم افتتاح المركز الدولي للمعارض في العاصمة البيلاروسية مينسك من قبل فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.

ونقل الزيودي تحيات القيادة الرشيدة إلى فخامة ألكسندر لوكاشينكو وتمنياتها لبلاده حكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

وبحث الزيودي على هامش مشاركته والوفد المرافق له في افتتاح المركز مع معالي ألكسندر تورشين رئيس وزراء بيلاروسيا، ومعالي ماكسيم ريجينكوف وزير الخارجية سبل الارتقاء بعلاقات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات إلى سبل البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين، والتي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 483% بين عامي 2023 و2024، لتصل إلى 3.9 مليار دولار.

يأتي هذا النمو القياسي، بالتزامن مع إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تعد بيلاروسيا عضواً بارزاً فيه.

وتفتح هذه الاتفاقية مسارات جديدة للتعاون والاستثمار بين الإمارات وبيلاروسيا، إلى جانب الأعضاء الآخرين في هذا التكتل الاقتصادي الذي يضم أيضاً روسيا الاتحادية وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

وأكّد معاليه خلال الاجتماعين أن الإمارات ملتزمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أبرز مناطق النمو حول العالم، مشيراً إلى أن هناك فرصا واعدة لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا بما يعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وأعرب عن تفاؤله بإمكانية زيادة التدفقات التجارية غير النفطية وفرص الاستثمار في الدولتين.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات تحرص على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يفيد اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما مؤكداً أن النمو الاستثنائي في المبادلات التجارية غير النفطية يشكل دليلاً على قوة الشراكة وعبر عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها التجارية العالمية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تتماشى الزيارة مع هدفها المتمثل في توسيع نطاق التعاون وتحسين العلاقات الثنائية مع الاقتصادات والمناطق عالية النمو حول العالم.

يذكر أن المركز الدولي للمعارض الذي أفتتح في العاصمة مينسك يعد أحد أهم ركائز مشروع «الشاطئ الشمالي» التنموي في بيلاروسيا والمصمم للارتقاء بقدراتها الثقافية والاقتصادية.

يمتدّ المركز على مساحة 37 ألف متر مربع، ويضم منطقة معارض خارجية مختلفة تزيد مساحتها عن 14 ألف متر مربع، مجهزة لاستيعاب فعاليات من مختلف الأحجام.

ويجعل تصميم المركز المبتكر ومرونته مكاناً مثالياً لمجموعة متنوعة من الفعاليات التجارية والترفيهية، بدءاً من المعارض الدولية ووصولاً إلى المؤتمرات الوطنية والمنتديات المتخصصة.