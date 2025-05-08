رئيس بيلاروسيا يشيد بالدور الاستثماري الإماراتي في بلاده

مينسك - بيلاروسيا (وام)

أكد فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، أن آفاق التعاون الاقتصادي بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده تجسد نموذجاً للتعاون السلمي الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار المشترك.

وأشار على هامش افتتاح فخامته «المركز الدولي للمعارض» في العاصمة مينسك، الذي تم تدشينه باستثمارات إماراتية، إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين، ويشكّل أساساً متيناً لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف فخامته أن المشروع يعد خطوة نوعية تعكس حجم الشراكة الاقتصادية المتنامية بين بيلاروسيا والإمارات، مشيداً بالدور الاستثماري الإماراتي في دعم مشاريع استراتيجية على أرض بيلاروسيا.

وعبّر فخامته عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً حرص سموه على دعم علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بيلاروسيا، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وشهد افتتاح المركز، أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وإبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى بيلاروسيا، إلى جانب حضور رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا.

ويعد المركز الدولي للمعارض أهم ركائز مشروع «الشاطئ الشمالي» التنموي في بيلاروسيا، ويمتد على مساحة 37 ألف متر مربع، ويضم منطقة معارض خارجية مختلفة تزيد مساحتها على 14 ألف متر مربع، مجهزة لاستيعاب فعاليات من مختلف الأحجام.