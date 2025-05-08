سعود بن صقر يستقبل القنصل الأميركي والرئيسة التنفيذية لـ«إتش بي فولر» العالمية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصره بمدينة صقر بن محمد، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، ترافقه سيليست ماستين، الرئيسة التنفيذية لشركة «إتش بي فولر» الأميركية العالمية المتخصصة في صناعة المواد اللاصقة، والتي تمتلك مقراً لها في إمارة رأس الخيمة.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام والرئيسة التنفيذية والوفد المرافق، وبحث معهما سُبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتينة مع الولايات المتحدة الأميركية.

واطّلع سموه خلال اللقاء على خطط الشركة في الإمارة بعد افتتاح مقرها الجديد في منطقة الحمرا الصناعية، ليكون مركزاً استراتيجياً لأعمالها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ومواصلة نجاحاتها الريادية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب روبرت رينز وسيليست ماستين عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدَين بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع دولة الإمارات.