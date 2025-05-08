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اقتصاد

«ديكوفجين» توسع حضورها الإقليمي بافتتاح فرع جديد في السعودية

«ديكوفجين» توسع حضورها الإقليمي بافتتاح فرع جديد في السعودية
8 مايو 2025 23:40

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اليوم مجموعة ستاليونز الإمارات «إي إس جي» التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توسيع حضور شركتها التابعة «ديكوفجين» في الأسواق الخليجية من خلال افتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية.
وتعد ديكوفجين، من الشركات الرائدة في مجال التصميم الداخلي وأعمال التجهيزات «الفِت آوت» والخدمات الهندسية، وتُجسّد هذه الخطوة الإستراتيجية التزامها المستمر بتقديم حلول التصميم الداخلي المتكاملة والمتميزة لعملائها في المملكة.
ويُشكّل السوق السعودي، المدفوع ببرامج التحول الوطني الطموحة والطلب المتنامي على المساحات السكنية والتجارية الراقية، فرصة واعدة للنمو والابتكار، ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي محطة بارزة في مسيرة ديكوفجين نحو التوسع الإقليمي، ويعزز حضورها في منطقة الخليج، بما يدعم رؤية المجموعة الأشمل للتوسع الإقليمي والدولي. 
وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري - رئيس مجلس إدارة المجموعة:فخورون بأن نُرسخ وجوداً تشغيلياً قوياً في المملكة العربية السعودية، وهو سوق يتماشى تماماً مع طموحاتنا في النمو وقدراتنا الخدمية.
وقال كايد علي خرما - الرئيس التنفيذي للمجموعة: سيُمكننا فرعنا الجديد من خدمة عملائنا بشكل أفضل، والمساهمة في المشاريع الريادية، ودعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع وحيوي.
ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية مجموعة ستاليونز الإمارات طويلة الأجل، لتعزيز حضور وقدرات شركاتها التابعة، بما يمكّنها من اغتنام الفرص الجديدة وتعزيز خلق القيمة في أسواق متنوعة. 

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