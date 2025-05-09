الذهب يرتفع مع ترقب المحادثات التجارية الأميركية الصينية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في الجلسة الماضية، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.



بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.62 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 973.04 دولار.