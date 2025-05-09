الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية

يتجه الدولار صوب مكاسب أسبوعية مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة بعد أن أثار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا آمالاً في إحراز تقدم في المحادثات الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين.



واستقر اليورو في التعاملات الصباحية الآسيوية وانخفض 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.1217 للدولار. وخسر الين نحو 0.7 بالمئة هذا الأسبوع ووصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 146.18 مقابل الدولار، قبل أن يستقر حول 145.78.



أما الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بفضل أنباء عن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة وبريطانيا، تبددت مكاسبه عندما تبين أن الاتفاق محدود للغاية وبلغ أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3220 للدولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.





