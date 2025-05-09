مجموعة أمنيات تُعلن تشكيل مجلس استشاري استراتيجي لتوجيه مسيرتها المستقبلية

أعلنت مجموعة أمنيات الشركة الأم لكل من شركة "أمنيات" الرائدة في تطوير العقارات فائقة الفخامة وشركة "بيوند" المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة، عن تشكيل مجلس استشاري استراتيجي يضم نخبة من الشخصيات المرموقة لدعم المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة وتحولها.







ويأتي تشكيل المجلس الاستشاري بعد إنجاز مهم حققته المجموعة وذلك بدخول شركة "أمنيات" أسواق رأس المال المدين الدولية عبر إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما تتماشى هذه الخطوة مع جهود المجموعة لبناء محفظة استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة وترسيخ أسس مؤسسية لأعمالها.



يضم المجلس الاستشاري كلّاً من: السيد نويل كوين، الرئيس التنفيذي السابق لـمجموعة "إتش إس بي سي"؛ ومعالي سيد ناظم الزهاوي، وزير المالية البريطاني السابق؛ والدكتور مارك ماشين، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إنتريبيد غروث بارتنرز"، والرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPPIB)، والسيد تيم كولينز، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبلوود أدفايزرز"؛ والدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه؛ والسيد عبد المحسن الراشد، الشريك الإداري في مجموعة الراشد؛ ومعالي هشام الدين حسين، وزير الدفاع، ووزير الخارجية الماليزي السابق. وسيعمل المجلس بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا للمجموعة، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتنوعة لأعضائه في مجالات التمويل، والسياسات، والقانون، والأعمال الدولية. ويعكس تشكيل المجلس الاستشاري طموحات أمنيات في التحوّل إلى منصة عقارية متنوعة قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، وتتمتع بحضور عالمي واسع، وترتكز في أعمالها إلى أسس مؤسسية راسخة.













وفي هذه المناسبة، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات:" يمثل تشكيل المجلس الاستشاري خطوة مهمة ولحظة فخر لمجموعة أمنيات وعلاماتها التابعة فبعد مسيرة النجاح اللافتة التي حققتها "أمنيات" في مجال العقارات فائقة الفخامة على مدار قرابة عشرين عاماً، وتنامي مكانة علامة "بيوند" في قطاع العقارات الفاخرة، ارتأينا بأنه بات من الضروري الآن وجود خبراء عالميين مخضرمين يمكننا الاعتماد عليهم في فريقنا لقيادة خطواتنا المستقبلية.



ويشرفنا أن نرحب بهذه الكوكبة من الشخصيات المرموقة التي نثق بخبراتها العالمية وإمكاناتها القيادية في رسم توجه استراتيجي ناجح لأعمالنا، وترسيخ سمعة أمنيات كرديف للتجارب الاستثنائية في جميع الأسواق التي نخدمها."يضم المجلس الاستشاري الشخصيات التالية:



• السيد نويل كوين، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "إتش إس بي سي"، والذي تقاعد في سبتمبر 2024 بعد مسيرة مهنية امتدت لـ 37 عاماً مع بنك "إتش إس بي سي"، والشركات التابعة له، بما في ذلك خمس سنوات كرئيس تنفيذي للمجموعة. ولا يزال السيد كوين عضواً نشطاً في مبادرة الأسواق المستدامة التي أسسها جلالة الملك تشارلز الثالث، وترأس سابقاً فريق عمل الخدمات المالية التابع لها. كما شغل كوين منصب عضو رئيسي في تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري.



• معالي ناظم الزهاوي: تولى سابقاً منصب وزير المالية البريطاني ورئيس حزب المحافظين. كما شغل عضوية البرلمان عن دائرة "ستراتفورد أبون آفون" لما يقارب 15 عاماً، وتولّى عدة مناصب حكومية عليا. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة "ذا فيري" التجارية.



• الدكتور مارك ماشين، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إنتريبيد غروث بارتنرز"، يُعد أحد أبرز المستثمرين الدوليين والمسؤولين التنفيذيين، وهو يتمتع بخبرات طويلة في مجالات التمويل وإدارة الاستثمارات. وقد سبق وأن شغل الدكتور ماشين منصب الرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPPIB) بين عامي 2016 و2021، حيث قاد إحدى أكبر صناديق التقاعد في العالم. وقبل ذلك، أمضى الدكتور ماشين أكثر من 20 عاماً في "غولدمان ساكس"، حيث تولّى قيادة إدارة أسواق المال والخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا باستثناء اليابان. ويشغل الدكتور ماشين حالياً مناصب استشارية وعضوية مجالس في كل من "جي آي سي" و"سي في سي كابيتال بارتنرز" و"شركة أوبتو للاستثمارات" وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة "المجلس الأطلسي".



• السيد تيم كولينز، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري الأول لشركة "ريبلوود أدفايزرز ذ.م.م."؛ وهي شركة استثمار عالمية أسسها عام 1995. وقد نجحت "ريبلوود" في بناء شركات عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بقيمة إجمالية تخطت 20 مليار دولار أمريكي. وقد لعب كولينز دوراً رئيسياً في إعادة هيكلة كل من بنك "شينسي" في اليابان والبنك التجاري الدولي في مصر، كما شغل عضوية مجالس إدارة "سيتي جروب"، و"شركة جوجو"، و"بالم هيلز"، وغيرها. وهو أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لشركة "ماكينزي"، ويشارك في العديد من أنشطة القطاعين العام وغير الربحي.



• الدكتور حبيب الملا، خبير قانوني إماراتي بارز يتمتع بخبرة تفوق 32 عاماً في مجال القانون الإماراتي. لعب دوراً مهماً في صياغة الأطر التشريعية الرئيسية في دبي، كما أنه معلق دائم حول الإصلاحات القانونية والاقتصادية بالمنطقة. تولّى د. الملا عدة مناصب حكومية عليا، بما في ذلك عضوية المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، وقيادة جمعية الحقوقيين الإماراتية.



• السيد عبد المحسن الراشد، الشريك الإداري في مجموعة الراشد، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في المملكة العربية السعودية والخليج. يتمتع السيد الراشد بخبرة مهنية تفوق 40 عاماً في مجال العقارات والاستثمار، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسيضيف بانضمامه إلى المجلس خبرة قيادية وإقليمية واسعة.



• معالي هشام الدين حسين، وزير الدفاع ووزير الخارجية الماليزي السابق. شخصية سياسية وقانونية مرموقة، شغل منصب عضو في البرلمان منذ عام 1995، وتولّى مناصب وزارية عليا في مجالات الدفاع، والشؤون الخارجية، والأمن الداخلي. وهو عضو قديم في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، كما لعب دوراً رئيسياً في المشهد الدبلوماسي الإقليمي، وسياسة الأمن القومي.





عُقد الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاستشاري لمجموعة أمنيات في 8 مايو في فندق "ذا لانا دورشيستر كوليكشن"، حيث اطّلع الأعضاء على استراتيجية نمو المجموعة وأدائها الحالي، ومبادراتها المستقبلية.







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