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اقتصاد

«مدن» تبيع كامل وحدات «نوايف فيلج» بملياري درهم

«مدن» تبيع كامل وحدات «نوايف فيلج» بملياري درهم
9 مايو 2025 17:18


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن»، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم.
ويعد «نوايف فيلج» أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والذي يشكل إضافة متميزة ضمن المجتمع السكني الفاخر «نوايف».
ويحتضن مشروع «نوايف فيلج» 378 وحدة سكنية من وحدات «تاون هاوس» من ثلاث إلى خمس غرف نوم.
ويعكس الإقبال الكبير على المشروع الطلب المتزايد على مثل هذه المشاريع العقارية الراقية في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي مكانة جزيرة الحديريات كوجهة سكنية وسياحية استثنائية في إمارة أبوظبي.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: تحرص «مُدن» انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء أبوظبي، في المساهمة بترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أهم وجهات السكن والعمل والاستثمار في العالم، ويبقى التركيز موجهاً نحو توفير فرص التملك العقاري التي تستقطب الراغبين بتملك وحدات سكنية تم تطويرها وفق أعلى معايير البناء والتخطيط العمراني والمعماري.
وبدوره، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: يمثل النجاح الكبير الذي حققه مشروع «نوايف فيلج» دليلاً على سجل «مدن» الحافل بالإنجازات والتزامها الراسخ بتطوير مشاريع استثنائية تلبي الطلب المتنامي على وحدات الـ «تاون هاوس» في إمارة أبوظبي، وستواصل «مدن» إطلاق مشاريع مميزة تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي ينسجم مع أعلى معايير التميز العالمية.

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