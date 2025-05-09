«جمارك أبوظبي» ونظيرتها اليابانية تبحثان آفاق التعاون لتسهيل التجارة



طوكيو (الاتحاد)

التقى راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، في إطار المشاركة ضمن وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان، مع أوتشينو يوجيرو، نائب المدير العام لمكتب الجمارك والتعرفة الجمركية الياباني، لبحث سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في العمل الجمركي، لاسميا في المجالات الرقمية والحلول الذكية المتطورة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويدعم تطوير اقتصاد المستقبل.

ورحب أوتشينو يوجيرو بمدير عام جمارك أبوظبي والوفد المرافق له، مؤكداً على التزام جمارك اليابان بتطوير نموذج متقدم للتعاون الجمركي الثنائي، قائم على الانفتاح والتطلع إلى المستقبل.

وسلط الضوء على رؤية جمارك اليابان الاستراتيجية لمستقبل العمل الجمركي، لاسيما الدور التحولي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مشيداً بدور جمارك أبوظبي في الابتكار الرقمي، لافتاً إلى أن هذه الجهود المشتركة تعزز التعاون المتزايد في إطار التحضيرات الجارية لاتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة بين اليابان والإمارات، والتي ستؤسس أساسًا قانونيًا قويًا لتبادل المعلومات.

من جانبه، عبّر راشد لاحج المنصوري عن شكره العميق لجمارك اليابان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً متانة العلاقات مع اليابان كشريك رئيسي لأبوظبي ودولة الإمارات والتي ستتدعم مع التوقيع المرتقب لـ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، لافتاً إلى أن جمارك أبوظبي تسعى أن تكون في طليعة التحول الرقمي والتكنولوجي في الحلول الجمركية الذكية، وذلك من خلال تبني وإطلاق مبادرات نوعية مبتكرة كمنصة «تريدتشين» القائمة على تقنية البلوك تشين، ونظام إدارة المخاطر المتكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمشروع التجريبي المقترح للممر التجاري الرقمي الموثوق.

وتضمنت زيارة وفد جمارك أبوظبي إلى اليابان المشاركة في فعاليات رئيسية مثل زيارة معرض «إكسبو 2025 أوساكا» و«سوشي تك طوكيو»، والمشاركة في اجتماع «مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني الحادي عشر»، و«منتدى أبوظبي للاستثمار»، و«منتدى أعمال أبوظبي طوكيو»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات.