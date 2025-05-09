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اقتصاد

11.5 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي» خلال أسبوع

سوق أبوظبي للأوراق المالية
10 مايو 2025 01:15

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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عزّزت عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداء السوق خلال الأسبوع الماضي ليواصل الأداء الإيجابي، ويحقق مكاسب سوقية بلغت 11.49 مليار درهم، وفي المقابل تراجع أداء سوق دبي المالي بشكل نسبي خلال الأسبوع بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية؛ لتخسر القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 1.7 مليار درهم. 
وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسواق المحلية 9.74 مليار درهم، مع تداولات بقيمة إجمالية 10.64 مليار درهم، بعد تداول 2.74 مليار سهم خلال 170.6 ألف صفقة. وعزّزت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية من أداء الأسواق خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 777 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراءً) بقيمة 156.35 مليون درهم. 
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 670.42 مليون درهم، بعد استحواذهم على 32.42% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 26.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 3.04 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل قاموا ببيع أسهم بقيمة 2.36 مليار درهم. 
وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 52.8 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 1.7 مليون درهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 60.8% من قيمة التداولات و61% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.71 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 5.43 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 724.99 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 103.49 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.26 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 6.16 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 103.49مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.07 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.17 مليار درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.49%، ليربح 46.8 نقطة، ويغلق عند مستوى 9625.97 نقطة، مقارنة مع 9579.1 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجّل أعلى مستوى عند 9657.24 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9549.76 نقطة. 
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 44 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و768 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.08 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.34 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 11.49 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.955 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.943 تريليون درهم.

سوق دبي
تظهر بيانات سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 106.6 مليون درهم، كمحصلة (شراء). 
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بـ 1.148 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.255 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بـ 106.6 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 52.86 مليون درهم، كمحصلة (شراء). 
وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.75 مليار درهم لتبلغ 928.84 مليار درهم مقارنة بنحو 930.59 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.3 مليار درهم بعد تداول 663.51 مليون سهم خلال 50 ألفاً و860 صفقة.

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