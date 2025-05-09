رئيس شركة «والت ديزني» لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية لـ«عالم ديزني»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة «والت ديزني»، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية لإنشاء وبناء «عالم ديزني» لحداثتها ورؤيتها المستقبلية وجودة بنيتها التحتية ومعالمها ووجهاتها المتميزة، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز بمزيج مثالي بين تقدير التراث والإرث، وفي الوقت نفسه، الرغبة في الابتكار، وهو ما يتماشى مع رؤية «ديزني».

وقال إيجر في حوار مع «الاتحاد»، على هامش الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، أن عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سيكون الأكثر تطوراً وحداثة في بنائه وتصاميمه، تماشياً مع التطور والحداثة التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

ويُعد عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سابع وجهة ترفيهية لـ«ديزني» على مستوى العالم، بعد منتجعات ديزني في كل من كاليفورنيا، وفلوريدا، وطوكيو، وباريس، وهونغ كونغ، وشنغهاي.

وقال إيجر: تُشير تقديرات أن لكل زائر لإحدى وجهاتنا الست بالعالم، يوجد 10 أشخاص آخرون في العالم ممن يرغبون في زيارتها ولكنها ليست من السهل الوصول إليها بسبب طول المسافة أو ارتفاع التكاليف المادية، فـ «عالم ديزني» في أبوظبي سيكون موقعاً مثالياً لاستقطاب ملايين من الزوار لما تتميز به الإمارة من موقع استراتيجي يبعد 4 ساعات عن نصف مليار شخص حول العالم.

وحول اختيار أبوظبي لإنشاء المشروع، قال «كانت أمامنا العديد من الخيارات المختلفة حيث كنا ندرس هذه المنطقة منذ ست أو سبع سنوات، وخلال العامين الماضيين تم التواصل مع شركائنا من «ميرال»، الذين قاموا بزيارتنا وقدموا عرضاً تسويقياً مقنعاً للغاية لاختيار أبوظبي وميرال، الأمر الذي نال إعجابنا وقررنا أن الأمر يستحق أن نخصص له وقتًا لزيارة المكان ومعرفة المزيد عنه».

وأضاف: قمنا بزيارة أبوظبي بعد ذلك وشاهدنا معالمها المتنوعة وما تقدمه من خدمات ووجهات، الأمر الذي جعلنا نؤكد على أن هذا المكان مميز والمناسب لإنشاء وجهة ديزني الجديدة لنعود بعد ذلك ونعلن اليوم عن هذه الشراكة.

وأكد إيجر: أبوظبي تتميز بمزيج مثالي بين تقدير التراث والإرث وفي نفس الوقت الرغبة في الابتكار فهذا ما تمثله «ديزني» وما تمثله أبوظبي، وأُعجبنا بخطط أبوظبي التنموية وما تم إنجازه بالفعل حيث إن جميع خططها مدروسة وهادفة ومتطورة.

وقال: وجدنا تقديراً كبيراً في أبوظبي للثقافة والفنون والإبداع والجودة، الذي يعد عنصرا مهماً وحاسماً في اختيار الوجهة، إضافة إلى الشراكة المتميزة مع شركائنا والتفاهم المشترك حول ما سيتم بناؤه والإمكانات المتاحة وما يمكن تحقيقه».

وأضاف إيجر: أكدت تجربتنا عند بناء وجهة جديدة في مكان جديد، مثل ما حصل في وجهاتنا في شانغهاي أو هونج كونج، دورها في خلق عدد كبير من فرص العمل حيث سيخلق «عالم ديزني» في أبوظبي العديد من الوظائف غير مباشرة بقطاعات أخرى مثل الفنادق والمطاعم وقطاع النقل وجميع الخدمات والقطاعات.

وأضاف: يسهم المشروع في تعزيز الصناعات الابداعية من خلال توفير الوظائف للمبدعين الذين سيقومون بأداء الفعاليات المتنوعة التي تتميز بها وجهاتنا من فنانين وممثلين وغيرهم.

وحول ما يميز عالم ومنتجع ديزني أبوظبي عن غيره من الوجهات السابقة في العالم، قال إيجر: بعد زيارتنا السابقة لأبوظبي، رأينا معالم مختلفة منها متحف اللوفر أبوظبي وتصميمه المميز، والحداثة التي تتمتع بها أبوظبي ورؤيتها المستقبلية، فرأينا من الضروري بناء وجهة تتلاءم مع هذه المميزات ولذلك نسعى لأن تكون وجهة أبوظبي الجديدة الأكثر تطوراً وعمرانياً الأكثر حداثة.

وقال: سيكون «عالم ومنتجع ديزني» بجزيرة ياس في أبوظبي وجهة القرن الواحد العشرين، ونقوم حالياً بالمناقشات حول تصميم المشروع وسيكون هنالك الكثير من الجهود المبذولة والإعلانات المقبلة المتعلقة بهذا المشروع، وفي نفس الوقت نقوم بدراسة السوق ومعرفة رغبات واحتياجات سكان المنطقة.

وأضاف: المرحلة المقبلة بعد الإعلان عن المشروع ستكون البدء بمرحلة التصميم ثم سيتم مناقشة بناء الوجهات والغرف الفندقية وتجارب التسوق وغيرها من التجارب. وأكد أنه سيتم بناء الوجهة بطريقة تكون مناسبة للزيارة في جميع المواسم والفصول.

وتُجسّد عالم ومنتجع ديزني ترفيهي الجديد تكاملاً فريداً بين القصص الأسطورية لشركة «ديزني» ومعالمها الترفيهية الشهيرة، وبين الملامح الثقافية الأصيلة لأبوظبي، وحسن ضيافتها وترحيبها، وشواطئها الخلابة وتصاميمها المعمارية الفريدة. وستتولى «ميرال» مسؤولية تطوير المشروع وبنائه بالكامل، فيما ستقود ديزني وفريق المصممين الأسطوريين التابع لها عملية التصميم الإبداعي والإشراف على العمليات التشغيلية لضمان توفير تجربة عالمية المستوى.

واختارت شركة «ديزني»، بعد مرور نحو عشر سنوات على افتتاح آخر وجهة لديها بالعالم، أبوظبي لتكون المدينة السابعة لاحتضان عالم ومنتجع ديزني، وذلك في جزيرة ياس. وتتمثل وجهات ديزني الـ 6 في العالم من الأقدم إلى الأحدث: «ديزني لاند» في كاليفورنيا التي افتتحت عام 1955، ثم عالم ديزني في فلوريدا (1971)، ثم طوكيو ديزني لاند (1983)، ثم ديزني لاند في باريس (1992)، يليها ديزني لاند في هونج كونج (2005)، ثم ديزني لاند شنغهاي (2016). وقبل يومين، تم الإعلان عن مشروع عالم ومنتجع ديزني جزيرة ياس في أبوظبي لتكون الأكثر تطوراً وحداثة في العالم.