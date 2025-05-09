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اقتصاد

370 مليون درهم إيرادات «رأس الخيمة العقارية» خلال الربع الأول

370 مليون درهم إيرادات «رأس الخيمة العقارية» خلال الربع الأول
10 مايو 2025 01:15

رأس الخيمة (الاتحاد)

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حققت شركة رأس الخيمة العقارية، إيرادات بلغت 370 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس نمو هذه الإيردات، التقدم المستمر في أعمال تطوير المشاريع، بالإضافة إلى الإقبال القوي على الإطلاقات الجديدة.
وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 74 مليون درهم، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA) إلى 107 ملايين درهم، مما يعكس تحسناً في الهوامش التشغيلية وكفاءة الأداء المالي.
كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 8.15 مليار درهم. وبلغت قيمة المشاريع قيد التطوير حتى 31 مارس الماضي، 2.33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية. وسجلت مبيعات قوية حيث تم بيع 503 وحدات خلال الربع الأول بقيمة إجمالية بلغت 839 مليون درهم.
وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة تواصل تحقيق الإنجازات بوتيرة تعكس قوة رؤيتها وكفاءتها التشغيلية العالية.
من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة، فمع التخطيط لتسليم أكثر من 800 وحدة، وأكثر من 3.000 وحدة قيد الإنشاء حالياً، تواصل الشركة تحقيق الإنجازات على عدة صُعُد، مع الحفاظ على انضباط مالي قوي.

شركة رأس الخيمة العقارية
الإمارات
رأس الخيمة
رأس الخيمة العقارية
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