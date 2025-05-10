الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المحفظة العقارية لـ "بن غاطي" تتجاوز الـ 50 مليار درهم ولا نية للطرح العام

محفظة "بن غاطي" العقارية تتجاوز الـ 50 مليار درهم ولا نية للطرح العام
10 مايو 2025 21:03

دبي (الاتحاد)
أكد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، أن الشركة لا تخطط في المرحلة الحالية لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج بأسواق الأسهم، مشيراً أن الشركة تتمتع بمستويات عالية من السيولة التي تمكنها من مواصلة تمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية.
وأوضح أن القيمة الإجمالية الحالية لمحفظة مشروعات الشركة، التي كشفت عن استثمار 4 مليارات درهم في مشروع «بن غاطي أكوارايز»، تبلغ حالياً أكثر من 50 مليار درهم، ما يعزز من قوة الشركة واستقرارها المالي، مؤكداً نية الشركة مضاعفة هذه القيمة إلى نحو 100 مليار درهم.
وقال في تصريحات صحفية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يواصل قوته وجاذبيته الاستثنائية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً قدرة القطاع على مواصلة زخم الانتعاش للسنوات المقبلة، في ظل الطلب الواسع من المستثمرين من الداخل والأسواق العالمية، لافتاً إلى تزايد معدلات المستثمرين من الأسواق الأميركية والبريطانية في الفترة الماضية.
وأضاف أن الاستثمار العقاري في الإمارات يحقق نمو معدلات قوية وأن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية في كافة إمارات الدولة للتوسع بمشاريعها في المستقبل.
ويضم مشروع «بن غاطي أكوارايز» في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي تم الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية به نحو 1,598 وحدة سكنية وشاطئاً اصطناعياً يمتد على مساحة 27,000 قدم مربع، ومن المقرر إنجازه بالكامل بحلول مايو 2027.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
اليوم 19:56
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا
12 مايو 2025
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
12 مايو 2025
مبنى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل
12 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©