المحفظة العقارية لـ "بن غاطي" تتجاوز الـ 50 مليار درهم ولا نية للطرح العام

دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، أن الشركة لا تخطط في المرحلة الحالية لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج بأسواق الأسهم، مشيراً أن الشركة تتمتع بمستويات عالية من السيولة التي تمكنها من مواصلة تمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية.

وأوضح أن القيمة الإجمالية الحالية لمحفظة مشروعات الشركة، التي كشفت عن استثمار 4 مليارات درهم في مشروع «بن غاطي أكوارايز»، تبلغ حالياً أكثر من 50 مليار درهم، ما يعزز من قوة الشركة واستقرارها المالي، مؤكداً نية الشركة مضاعفة هذه القيمة إلى نحو 100 مليار درهم.

وقال في تصريحات صحفية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يواصل قوته وجاذبيته الاستثنائية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً قدرة القطاع على مواصلة زخم الانتعاش للسنوات المقبلة، في ظل الطلب الواسع من المستثمرين من الداخل والأسواق العالمية، لافتاً إلى تزايد معدلات المستثمرين من الأسواق الأميركية والبريطانية في الفترة الماضية.

وأضاف أن الاستثمار العقاري في الإمارات يحقق نمو معدلات قوية وأن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية في كافة إمارات الدولة للتوسع بمشاريعها في المستقبل.

ويضم مشروع «بن غاطي أكوارايز» في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي تم الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية به نحو 1,598 وحدة سكنية وشاطئاً اصطناعياً يمتد على مساحة 27,000 قدم مربع، ومن المقرر إنجازه بالكامل بحلول مايو 2027.