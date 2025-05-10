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اقتصاد

294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات

294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات
11 مايو 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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ضخت دولة الإمارات استثمارات تجاوزت 294 مليار درهم «80 مليار دولار» في قطاع البتروكيماويات المحلي حتى الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تصاعد التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع كمحور استراتيجي ضمن سياسة تنويع الاقتصاد فضلاً عن توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية، معززةً موقعها كمركز صناعي إقليمي، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة بالتوازي مع توسعات إنتاجية ومشاريع تكاملية، خاصة في مجمع الرويس بأبوظبي، لتحصين الصادرات البتروكيماوية من تقلبات الأسواق الدولية، وعلى رأسها احتمالات التغير في السياسات الجمركية العالمية.
وأرست «أدنوك» في فبراير 2025، عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنوياً، كما أطلقت مشروع «تعزيز» باستثمار 11 مليار درهم، ودمجت أصولها مع OMV لتشكيل «بروج» بقيمة سوقية 60 مليار دولار.
وتقود شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) إلى جانب «القابضة» (ADQ) أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع «تعزيز» الذي يستهدف تطوير أكبر مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية في الدولة، باستثمارات مبدئية تبلغ 11 مليار درهم.
 وأرست «أدنوك» في فبراير 2025 عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع للميثانول في الإمارات بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن، وذلك في إطار خطتها لزيادة تنوع المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وأعلنت «أدنوك» عن دمج أصولها في قطاع البولي أوليفينات مع شركة OMV النمساوية تحت مظلة «بروج جروب إنترناشيونال»، بقيمة سوقية 60 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة على مستوى العالم في هذا القطاع، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة.
وأوضح «إنترريجونال» أنه وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، سجلت صادرات الإمارات من البتروكيماويات أداءً قوياً خلال 2024، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 3.8 مليون طن، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023.
 وقدّرت قيمة هذه الصادرات السوقية في الربع الأول من 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول، والتي تمثل أبرز منتجات التصدير.

الإمارات
البتروكيماويات
الرويس
أدنوك
القابضة العامة
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