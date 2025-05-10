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اقتصاد

انطلاق «اكتشف كيرلا 2025» بمشاركة 300 عارض

عبدالله سلطان العويس وسيف المدفع خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
11 مايو 2025 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت مساء أمس الأول في مركز «إكسبو الشارقة» فعاليات النسخة السابعة من المعرض الهندي التجاري الثقافي الترفيهي «اكتشف كيرلا 2025» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في حدث سنوي يعد الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للاحتفاء بالثقافة الهندية وولاية كيرلا بشكل خاص وتنظمه جريدة «جلف مادهيامام»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 11 مايو الحالي.
افتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، ومحمد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحمزة عباس، رئيس تحرير جريدة «جلف مادهيامام»، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين من دولة الإمارات وجمهورية الهند.
 وعقب مراسم الافتتاح جال الحضور في أروقة المعرض وأجنحته المتخصصة مطلعين على التنوع الكبير في مجالات المشاركة التي تشمل قطاعات حيوية كالصحة والسياحة والتعليم والتسوق والتصميم الداخلي كما استكشفوا الأجنحة الحكومية والخاصة التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات والفرص الاستثمارية المتاحة وشاهدوا جانباً من العروض الفنية والثقافية المبهرة التي تجسد عمق التراث الكيرالي والهندي.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن المعرض جزء من منظومة الفعاليات التجارية التي تجسد الرؤية الاستراتيجية لغرفة الشارقة في دعم بيئة الأعمال المحلية، وتمكينها من التوسع نحو أسواق عالمية واعدة، لا سيما السوق الهندية،نظراً لأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وأشار إلى سعي غرفة الشارقة لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز الشركات الهندية على استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات.
 من جانبه، أشار سيف محمد المدفع إلى أن المعرض أضحى علامة فارقة ضمن أجندة الفعاليات الكبرى في إمارة الشارقة ويشكل منصة مثالية للشركات الهندية للوصول إلى أسواق المنطقة.
يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات الخاصة من الإمارات والهند ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 275 ألف زائر على مدار أيامه الثلاثة.

إكسبو
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إكسبو الشارقة
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كيرلا
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