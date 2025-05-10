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اقتصاد

4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة في أبريل

4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة في أبريل
11 مايو 2025 01:22

الشارقة (الاتحاد)

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سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً خلال أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية 4 مليارات درهم بعد تنفيذ 7.206 معاملات في مختلف مناطق الإمارة، بينما بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 10.3 مليون قدم مربع.
ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحولاً نوعياً يعكس نضوج السوق وتوسّع قاعدة المستثمرين مدفوعاً بجملة من العوامل المتكاملة التي عززت من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية واعدة فقد ساهمت السياسات الحكومية المرنة، والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد، ولعبت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
يضاف إلى ذلك النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على الوحدات العقارية مما أدى إلى تنوع في المنتجات العقارية المعروضة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح حيث تُبرز الصفقات العقارية الكبرى المسجلة خلال شهر أبريل 2025 صفقة «المجاز 3» بقيمة 115 مليون درهم مدى الثقة المتزايدة في السوق العقاري بالإمارة.

القطاع العقاري
السوق العقاري
التداولات العقارية
الشارقة
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