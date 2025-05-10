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اقتصاد

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع منغوليا

حميد محمد بن سالم وأوذونباتور شيجيخو خلال اللقاء (من المصدر)
11 مايو 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

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بحث اتحاد غرف الإمارات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع منغوليا بما يحقق المصالح المشتركة لأصحاب الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وأوذونباتور شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف اعتزاز الاتحاد بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية منغوليا، وما تتسم به من تطور شامل في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص الإماراتي على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع.
وأشار إلى المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق المنطقة، داعياً إلى تكثيف تبادل الوفود التجارية بين البلدين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات واعدة بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في منغوليا. من جانبه، أشاد أوذونباتور بالجهود المتميزة التي يبذلها اتحاد غرف الإمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً تطلع القطاع الخاص المنغولي إلى توثيق هذه العلاقات على مختلف المستويات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

منغوليا
الغرف الإماراتية
التعاون الاقتصادي
الإمارات
القطاع الخاص
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