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اقتصاد

كوريا الجنوبية: %81 من السيارات المستوردة المباعة في أبريل صديقة للبيئة

كوريا الجنوبية: %81 من السيارات المستوردة المباعة في أبريل صديقة للبيئة
11 مايو 2025 01:21

سيؤول (وام)

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أظهرت بيانات الصناعة في كوريا الجنوبية، أن عدد السيارات المستوردة المباعة في البلاد في شهر أبريل الماضي، انخفض بقدر طفيف عن العام السابق، لكن السيارات الصديقة للبيئة، التي تشمل السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، شكلت نسبة قياسية بلغت81% من الإجمالي.
ووفقاً للجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، تم تسجيل ما مجموعه 21 ألفاً و495 سيارة مستوردة جديدة في أبريل، بانخفاض نسبته 0.3% عن العام الماضي.
وعزت الجمعية هذا الانخفاض إلى ارتفاع الأسعار ونقص المخزون لبعض العلامات التجارية.
وبحسب العلامة التجارية، احتفظت «بي إم دبليو» بالمرتبة الأولى بـ(6710 وحدات)، تلتها «مرسيدس-بنز» ب (4908 وحدات)، و«تسلا» ب (1447 وحدة)، و«لكزس» ب (1353 وحدة).
أما من حيث نوع الوقود، فقد تصدرت السيارات الهجينة المبيعات، حيث بلغت نسبتها 63.7%، تلتها السيارات الكهربائية وطرازات البنزين بنسبتي 17.3% و17.1% على التوالي، بينما شكلت طرازات الديزل 1.9% من إجمالي الواردات.

السيارات المستوردة
مرسيدس
السيارات الكهربائية
السيارات الهجينة
بي إم دبليو
كوريا الجنوبية
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