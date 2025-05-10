%20 نمو الطلب على الحجوزات المبكرة للسفر في الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

بعد إعلان ناقلات وطنية خططها الصيفية بإضافة وجهات جديدة، منها موسمية صيفية، وإطلاقها عروضاً وحِزماً متنوعة، ارتفعت تدفقات الحجوزات المبكرة للسفر صيفاً بنسبة 20% مقارنة بالموسم الماضي.

وتضمن الحجوزات المبكرة وفرات تصل إلى %30 بأسعار التذاكر كما تحقق المزيد من المرونة في اختيار مواعيد السفر والمقاعد.

ويعد الحجز المبكر النصيحة الذهبية التي طالما يقدمها خبراء وعاملون في القطاع للمسافرين، لا سيما للمواسم التي تعد ذروة للسفر مثل الصيف.

أشارت طيران الإمارات في رد على استفسارات «الاتحاد»، حول الوجهات الجديدة التي سيتم إطلاقها هذا الصيف، إلى أنها ستوسّع شبكتها في آسيا هذا الصيف عبر إطلاق وجهات جديدة تشمل شينزن (رحلة يومية ابتداءً من 1 يوليو)، ودا نانغ فيتنام (أربع رحلات أسبوعياً ابتداءً من 2 يونيو) عبر بانكوك، وسيام ريب كمبوديا (ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 3 يونيو) عبر بانكوك، وستُعزز هذه الإضافات من حضور الناقلة في شرق آسيا، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، ومع هذه الوجهات الثلاث الجديدة، سترتفع شبكة طيران الإمارات إلى 151 وجهة.

وكما هو الحال في كل صيف، تتوقع طيران الإمارات فترة ذروة في حركة السفر، لا سيما خلال عطلة عيد الأضحى والإجازات الصيفية، سواء للسياحة أو لزيارة الأهل والأصدقاء، ومن المتوقع أن تكون الوجهات الأكثر طلباً من دبي هي: بانكوك، كيب تاون، موريشيوس، القاهرة، عمّان، وكولومبو.

وحول إطلاق عروض محدودة لفترة معينة للحجز الآن والسفر خلال الصيف، أشارت الناقلة إلى أنه في مجال العطلات، فإن المزيد من العملاء، خاصة العائلات، يبادرون بالحجز المبكر للاستفادة من أفضل العروض، وتبقى جزر المالديف وموريشيوس من أبرز الوجهات المفضّلة لقضاء العطلات، حيث يستفيد المسافرون من انخفاض أسعار الفنادق خلال موسم الركود، وقلّة الازدحام، والعروض الترويجية الخاصة التي توفّر لهم قيمة أكبر مقابل المال، كما تشهد طيران الإمارات حجوزات مبكرة لرحلات العطلات الأوروبية، في محاولة للحصول على أسعار مناسبة قبل ارتفاعها.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة، إن الحجز المبكر يمكّن المسافرين من التوفير في أسعار التذاكر للحصول على أسعار أقل بنحو 20 إلى 30% مقارنة عند الحجز في وقت متأخر أو قريب من موعد السفر. وأضاف أن فرصة حصول المسافرين على مقاعد طيران مختارة وتوقيت مناسب ووجهات مرغوبة تزيد بشكل كبير عند الحجز المبكر.

وأشار إلى أن شركات الطيران تقدم عروضاً وحِزماً حصرية في الوقت الراهن لتشجيع المسافرين على الحجز المبكر.

وحول أهم الوجهات المطلوبة، أشار العلي إلى أن الساحل الشمالي في مصر يشهد إقبالاً ملحوظاً للسياح من الإمارات للصيف الحالي، حيث أصبحت وجهة بديلة لوجهات شاطئية أوروبية، إضافة إلى إقبال كبير لوجهات مثل أذربيجان وتركيا وروسيا والجزر السياحية.

وأعلنت «ويز إير أبوظبي»، مؤخراً طرح خصم بنسبة 15% على مجموعة من الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي خلال موسم الصيف، ويسري العرض على الحجوزات الخاصة بالرحلات المجدولة بين 1 مايو و30 يونيو 2025، مما يتيح للمسافرين فرصة استكشاف وجهات نابضة بالحياة.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: نلتزم في ويز إير أبوظبي بتقديم خيارات سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة، تُمكّن المزيد من عشاق السفر إلى استكشاف وجهات جديدة، ويجسّد العرض الصيفي بنسبة 15% على الرحلات الجوية التزامنا بتوفير قيمة استثنائية لعملائنا.

وكانت «ويز إير أبوظبي»، أعلنت إطلاق وجهات الجديدة العام الحالي، حيث تم افتتاح وجهة بيروت في لبنان، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح وجهات غابالا في أذربيجان، وميلان في إيطاليا، بدءاً من يونيو المقبل، بينما تم افتتاح وجهة فارنا في بلغاريا اعتباراً من أبريل الماضي.

وأعلنت «فلاي دبي» مؤخراً توسيع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل11 وجهة، حيث تنطلق بـ 11 وجهة صيفية موسمية اعتباراً من يونيو، وتمت إضافة وجهتين جديدتين هما أنطاليا في تركيا والعلمين في مصر، ويمكن للمسافرين الراغبين في قضاء عطلات صيفية مميزة استكشاف وجهات شهيرة مثل باتومي وبودروم ودوبروفنيك وميكونوس وأولبياوتيفات وطرابزون وسانتوريني.

وتطلق الاتحاد للطيران عروضاً صيفية متنوعة على مجموعة واسعة من الوجهات عبر شبكتها، لمساعدة ضيوفها على التخطيط لرحلاتهم الصيفية، إضافة إلى شبكة الاتحاد المُتنامية مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام، فضلاً عن رحلات الشركة الصيفية الموسمية إلى أنطاليا وسانتوريني وميكونوس ونيس ومالقا، والعلمين.