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اقتصاد

مؤشر أسعار المستهلكين بالصين يرتفع %0.1 في أبريل

مؤشر أسعار المستهلكين بالصين يرتفع %0.1 في أبريل
10 مايو 2025 21:15

بكين (وام)

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قالت الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، انخفض بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% خلال مارس الذي سبقه.
وقالت دونغ لي جيوان، كبيرة الإحصائيين بالهيئة الوطنية للإحصاء، إن الانتعاش الشهري كان مدفوعاً بشكل أساسي باستهلاك الغذاء والسفر، وإن بعض القطاعات أظهرت علامات انتعاش، مدعومة بأساسيات الاقتصاد الصيني القوية وقدرته على الصمود، فضلاً عن التنفيذ المنسق للسياسات.
وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وظلت أسعار السلع غير الغذائية دون تغيير، وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفض متوسط مؤشر أسعار المستهلكين للصين بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الإحصاء
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