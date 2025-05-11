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اقتصاد

الـ AI هل هو جيد للمعلمين.. خطر على الطلاب؟

الـ AI هل هو جيد للمعلمين.. خطر على الطلاب؟
12 مايو 2025 01:08

واشنطن (الاتحاد) 

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مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المدارس، يحاول العديد من المعلمين، القلقين بشأن الغش والاختصارات، الحد من استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي يستخدمه المعلمون أنفسهم بشكل متزايد، كما كتبت دانا غولدشتاين في مقالها بصحيفة نيويورك تايمز: «المعلمون قلقون بشأن استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي، لكنهم يحبونه لأنفسهم».
رداً على هذا المقال، سألت الصحيفة الأميركية الطلاب: هل تغشون عندما تستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أعمالكم المدرسية؟ أم أنه أداة مفيدة يمكن أن تدعم التعلم؟
قال كثيرون إن الأمر يعتمد على طريقة استخدامه. لكن آخرين قلقون من أن التكنولوجيا أصبحت عكازاً، وأنها قد تمنع المراهقين في النهاية من تعلم التفكير بأنفسهم.
وأكد العديد من الطلاب أنه إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة تعليمية مفيدة. وفيما يلي إجابات بعض الطلاب حسبما أوردتها نيويورك تايمز.
جيد ولكن
إنه شيء جيد إذا تم استخدامه كأداة. لا ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد ترجمة الواجبات دون تعلم المادة أو استفادة من الواجب. يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في الإجابة عن الأسئلة إذا لم يكن المعلم متاحاً. يجب علينا، كطلاب، استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية، وليس للغش.
(كريستيان، مدرسة برانفورد الثانوية)
بديل للمعلمين 
الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى عدم معرفة الطلاب بأبسط الأمور. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن أن يكون أداة مفيدة. لأن المعلمين ليسوا دائماً متاحين لتقديم تعليقات للطلاب.
(وردة، فالي ستريم نورث)
أداة دعم
يمكنه أن يكون أداة مفيدة للطلاب إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. قد يعرف شخص يكتب مقالاً طويلاً ما يريد قوله لكنه يواجه صعوبة في كيفية البدء أو الإنهاء. في هذه الحالة، طلب مقدمة أو خاتمة نموذجية من الذكاء الاصطناعي قد يمنحه نقطة انطلاق مفيدة. إنه أداة دعم.
(ماتيو، نيويورك)
ليس غشاً
في رأيي، هناك استخدامات مقبولة ، أما أن يكتب لك مقالاً كاملاً فهذا غش. ومع ذلك، استخدام برامج مثل Grammarly للمساعدة في الإملاء أو لتحسين صياغة جملة ليس غشاً. 
(كايترين، مدرسة إلك رابيدز الثانوية)

التعليم
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
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