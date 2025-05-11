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اقتصاد

«حوارات إنفستوبيا – أوروبا» تنطلق بنسختها الثالثة في ميلانو

«حوارات إنفستوبيا – أوروبا» تنطلق بنسختها الثالثة في ميلانو
12 مايو 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق خلال الأسبوع الجاري النسخة الثالثة من حوارات إنفستوبيا - أوروبا في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يصل وفد رسمي واقتصادي إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، وبمشاركة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومحمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، لبحث فرص بناء شراكات مستقبلية متنوعة مع مجتمع الأعمال الإيطالي والأوروبي، انسجاماً مع رؤية «إنفستوبيا» كمنصة عالمية مؤثرة ومتجددة تجمع الحكومات وقادة الأعمال.
 ويضم وفد الدولة نحو 60 مشاركاً يمثلون جهات حكومية رئيسية، مثل وزارة الاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الاقتصادية برأس الخيمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جانب شركات إماراتية بارزة من القطاع الخاص مثل G42، وADQ، وNG9، ومرجان، وبيئة.

إنفستوبيا
وزارة الاقتصاد
ميلانو
عبدالله بن طوق
الإمارات
إيطاليا
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