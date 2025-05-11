بنك «باركليز» يوصي بالاستثمار في أسهم 5 شركات تابعة لـ «أدنوك»

أبوظبي (وام)

أعلن بنك «باركليز» أنه بدأ متابعة أداء خمس شركات مدرجة تابعة لـ «أدنوك»، حيث أعطى تصنيف «overweight» (وزن ثقيل) إيجابي لكل منها، ووصف البنك الاستثمار في هذه الشركات بأنه «ضرورة استراتيجية» للمَحافِظ العالمية. ويشير هذا التصنيف للشركات الخمس وهي: «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب»، إلى توقعات البنك بتفوق أداء أسهم هذه الشركات على نظيراتها في القطاع خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

وأكد «باركليز» في تقريره الذي صدر أمس أن هذه الشركات «تشكّل منظومة متنوعة مهيأة لتحقيق عوائد قوية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة».

وحدد البنك أهدافاً سعرية لكل من هذه الأسهم بمتوسط أعلى بنسبة 35% من أسعار تداولها في 6 مايو، مما يؤكد الثقة في إمكانية ارتفاع أسهم هذه الشركات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما سلّط البنك الضوء على الأصول ذات المستوى العالمي لهذه الشركات وجاهزيتها للنمو والتوسع في ضوء تسريع استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبنّيها للتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه الأسهم تقدّم فرصاً استثمارية متنوعة تجمع بين القيمة العالية وإمكانات النمو.

ووفقاً لـ «باركليز»، فإن الشركات الخمسة تستند إلى الركائز الاستراتيجية لشركة «أدنوك»، والتي تشمل نمو الإنتاج، والحدّ من الانبعاثات، والتوسع العالمي، حيث تقدّم هذه الشركات للمستثمرين مزايا تشمل ارتفاع عائداتها، واستقرار تدفقاتها النقدية، وأنها تتماشى مع توجهات الأسواق الناشئة.