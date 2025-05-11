«عالم ديزني - أبوظبي» يضاعف الطلب السياحي في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

بعد الإعلان عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، ليكون سابع وجهة ترفيهية لـ «ديزني» على مستوى العالم، أكد خبراء وعاملون في قطاع السياحة والضيافة بأبوظبي أهمية هذا الحدث، حيث من شأنه إحداث تحول كامل، ونقلة نوعية وجوهرية في القطاع السياحي في أبوظبي، وسط توقعاتهم بتضاعف عدد السياح لأبوظبي، لا سيما العائلات، وتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية عالمية مدعومة بالترويج والتسويق الضخم الذي يحصل لأبوظبي كونها الوحيدة في المنطقة التي ستضم «ديزني» العلامة المعروفة عالمياً، والتي تستقطب تاريخياً منذ عقود السياح من شتى بقاع الأرض.

ومن جهة أخرى فإن موقع أبوظبي الاستراتيجي، كما أكد الخبراء، سيجذب السياح الراغبين في زيارة عالم ديزني من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وستشهد الإمارة بعد الافتتاح تدفقاً كبيراً للسياحة العائلية، مشيرين إلى أن الإمارات تتميز بجودة بنيتها التحتية ومعالمها السياحية وخدمات ربط جوي عالمية، وناقلات وطنية رائدة عالمياً، ومطارات عالمية الأفضل على مستوى دولي، الأمر الذي يجعل أبوظبي المكان الأمثل لاحتضان هذه الوجهة لتقديم تجارب استثنائية ورائعة وعلى مستويات عالمية لا مثيل لها.

ويأتي ذلك بعد الإعلان مؤخراً عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، ويُعد عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سابع وجهة ترفيهية لديزني على مستوى العالم، بعد منتجعات ديزني في كل من كاليفورنيا، وفلوريدا، وطوكيو، وباريس، وهونغ كونغ، وشنغهاي.

عوائد ضخمة

وأكد سايد طيون، مدير عام فندق إنترونتينينتال وإنتركونتينينتال ريزيدانس أبوظبي، تأثير هذا المشروع الإيجابي على القطاع السياحي في أبوظبي والإمارات عامة، حيث من المتوقع جذب عدد كبير من السياح بعد افتتاحه إلى جانب الوجهات السياحية الأخرى في الإمارة. وقال طيون: إن «عالم ديزني» سيسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، وسيسهم في تحقيق عوائد ضخمة من حيث عدد الزوار ونزلاء الفنادق وتسجيل عائد اقتصادي كبير على أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام.

وشدد طيون على أهمية هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي السياحية للعام 2030. وقال: «نتطلع كقطاع خاص إلى هذه الوجهة العالمية».

سياحة عائلية

وقال نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية، إن الإعلان عن تطوير عالم ديزني في أبوظبي هو إعلان استراتيجي وعالمي سيُحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي بأبوظبي، فمع وجود وجهات جزيرة ياس الترفيهية، ستصبح أبوظبي وجهة متكاملة لا مثيل في العالم. وأكد أن «عالم ديزني» سيجذب السياحة العائلية بشكل كبير، إضافة إلى أن موقع أبوظبي الاستراتيجي المتوسط بين آسيا وأوروبا والمنطقة العربية سيسهم في جذب السياح وعائلاتهم من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن وجود عالم ديزني في أبوظبي سيجذب عدداً كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم، ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة، فالعالم يترقب لافتتاح هذه الوجهة العالمية.

تعزيز ثقة السياح

أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، أن الإعلان عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي حدث استثنائي سيُحدث نقلة نوعية وجوهرية في قطاع السياحة بأبوظبي، حيث إن وجهات «ديزني» تعد من أهم الوجهات الترفيهية في العالم وأشهرها. وقال: بناء هذا المشروع في أبوظبي أمر مثالي لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ورؤية مستقبلية وخدمات على مستوى عال من فنادق ومطارات وشركات طيران والمنشآت السياحية والثقافية. وأشار إلى أن الإعلان عن «عالم ديزني» في أبوظبي يسهم بشكل كبير في تعزيز التسويق والترويج السياحي في أبوظبي وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية. وتوقع العلي نمو عدد السياح في أبوظبي بنسب تصل إلى 30% سنوياً بعد افتتاح هذه الوجهة العالمية، فجذب أبوظبي لهذه العلامة العالمية دليل أن أبوظبي تمتلك مقومات سياحية كبيرة، ما يعزز من ثقة السياح بالخدمات والمقومات السياحية لأبوظبي. وقال: من المتوقع أن ترتفع مكانة الإمارات، وأبوظبي خاصة، على قائمة أكثر الوجهات جذباً للسياحة على مستوى العالم بعد افتتاح هذه الوجهة.

مضاعفة السياح

ووصف راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، الإعلان عن تطوير «عالم ديزني» في أبوظبي أنه «لحظة تاريخية» في عالم السياحة بأبوظبي.

وقال: شهدنا كيف أثرت الوجهات السياحية الترفيهية الجديدة في أبوظبي، آخرها سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، على جذب مزيد من السياح خلال الأعوام السابقة، فعند افتتاح «عالم ديزني» في أبوظبي، ستتضاعف أعداد السياح القادمين لأبوظبي، لا سيما من العائلات.

وكسابقيه، أكد علي باز أن الموقع الاستراتيجي لأبوظبي سيجذب السياح من أسواق المنطقة ومن مختلف دول العالم، إلى جانب أن افتتاح عالم ديزني في أبوظبي سيعزز من الترويج السياحي لأبوظبي ومكانتها السياحية العالمية.