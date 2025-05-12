678 مليون درهم صافي أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث بلغت الإيرادات خلال الربع الأول من العام 4.33 مليار درهم "1.18 مليار دولار" بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% لتصل إلى 1.26 مليار درهم "344 مليون دولار"، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29%.

كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم "185 مليون دولار"، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3% عن الربع السابق.

كما حققت الشركة نمواً قوياً في أرباحها وتدفقاتها النقدية برغم تقلبات السوق، وذلك بفضل إستراتيجية تنويع محفظة عملياتها ومرونة نموذجها التشغيلي، وتستمر الشركة في استكشاف المزيد من الفرص لخلق وتعزيز القيمة ودعم كفاءة أصولها من خلال تحقيق أوجه التآزر وإدماج عمليات شركة زاخر مارين إنترناشونال ونافيغ 8 التابعة لها.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن الشركة تستمر في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو كبير في أعمالها.

وأضاف أن استحواذ الشركة مؤخراً على 80% من حصة "نافيغ 8" وإدماج إمكانياتها ضمن محفظة خدماتها الواسعة، ساهم في تعزيز عروض الشركة المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق حضورها العالمي، مما يساهم في خلق قيمة جديدة للمساهمين، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي ودعم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2.3 مليار درهم "628 مليون دولار"، بزيادة قدرها 23% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات من مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك مساهمة مشروعَي جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلي "الحيل" و"غشا"؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 15% لتصل إلى 669 مليون درهم"182 مليون دولار" مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 87% لتصل إلى 1.72 مليار درهم "469 مليون دولار" مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيس بتضمين الإيرادات من أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 26% لتصل إلى 527 مليون درهم “143 مليون دولار” مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة هامش أرباح قوياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبته 31%.

من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 310 ملايين درهم “84 مليون دولار” مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 ، مما أدى ذلك إلى نمو أرباح هذا القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليون درهم "18 مليون دولار"؛ وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة نمو أعمال محطة بروج للحاويات، وحصص الشركة من أرباح "Integr8".

