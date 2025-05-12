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اقتصاد

«فيرتيغلوب» تستحوذ على أصول التوزيع التابعة لـ«وينجفو أستراليا»

«فيرتيغلوب» تستحوذ على أصول التوزيع التابعة لـ«وينجفو أستراليا»
12 مايو 2025 14:32

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «فيرتيغلوب»، منصة شركة «أدنوك» لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، عن توقيع اتفاقية «بيع وشراء» أصول للاستحواذ على أصول التوزيع التابعة لشركة «وينجفو أستراليا المحدودة» (Wengfu Australia Ltd)، الرائدة في توريد الأسمدة.
وسيتم تحديد سعر الشراء بناءً على صافي قيمة الأصول، إضافة إلى علاوة سعرية قدرها 8 ملايين دولار، ما يشكّل صافي رأس المال القابل للاسترداد بالكامل والمخزون القابل للتسييل، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في زيادة ربحية السهم «لفيرتيغلوب».
وتدير شركة «وينجفو» عملياتها في جنوب شرق أستراليا عبر 5 موانئ، ولديها 8 مستودعات توزع من خلالها ما بين 700 و800 ألف طن من الأسمدة سنوياً لتلبية متطلبات أكثر من 200 عميل، مع إمكانية زيادة سعتها لتصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً.
وتعد «وينجفو» مورِّداً رائداً في أحد أسرع الأسواق الزراعية نموّاً في العالم، والمعروفة بتمتعها بمعايير عالية للجودة وسلسلة توريد راسخة. 

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية «فيرتيغلوب» لتوسيع حضورها في قطاعات حيوية رئيسية، وترسيخ تواجدها العالمي لتعزيز مرونتها في مواجهة التقلبات الموسمية، كما يُمكّن «فيرتيغلوب» من تعزيز محفظة منتجاتها الموزعة لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية، وزيادة مرونة الحصول على الأسمدة لتوريدها من مناطق ضمن آسيا والمحيط الهادئ.
وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والقانونية المعنية.
وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: يمثل الاستحواذ على أصول «وينجفو» خطوةً مهمة ضمن استراتيجيتنا للنمو المبنية على زيادة القيمة وتسريع حضورنا التجاري في أستراليا التي تُعد من أكثر المناطق الزراعية نموّاً في العالم، كما يوفر للشركة مركز توزيع رئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتيح لها الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، ويعزّز قدرتها على توفير منتجاتها وخدماتها وتسليمها بشكل تنافسي، وتتماشى هذه الصفقة مع طموحاتنا لتوسيع حضور «فيرتيغلوب» في الأسواق الرئيسية، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال النيتروجين».
يذكر أن عملية تمويل الاستحواذ ستتم من خلال التسهيلات التجارية المُرتبة مسبقاً، دون أي تأثير على قدرة «فيرتيغلوب» على توزيع الأرباح، وتأثير طفيف على «الرافعة المالية». وكان مساهمو الشركة قد وافقوا مؤخراً على توزيع أرباح نقدية بقيمة 125 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024 إلى 275 مليون دولار، ما يُعد من بين أعلى معدلات عائدات الأرباح في القطاع بنسبة تتجاوز 5%.

فيرتيجلوب
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