وضع حجر الأساس لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز» في أم القيوين

تم اليوم بإمارة أم القيوين وضع حجر الأساس لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، الذي أطلقته شركة ديار بالتعاون مع شركة أم القيوين العقارية.

وجرى وضع حجر الأساس بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس مجلس إدارة شركة «ديار أم القيوين ووتر فرونت»، وسعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار وعضو مجلس إدارة شركة «ديار أم القيوين ووتر فرونت»، وحمد الملا عضو مجلس إدارة شركة «ديار أم القيوين ووتر فرونت».

ويأتي المشروع في إطار رؤية شركة ديار لتعزيز مكانتها كمطوّر عقاري رائد في دولة الإمارات، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2027.

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز» 442 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، مصمّمة بأسلوب يعكس جمال الطبيعة وتتناغم مع البيئة الساحلية، مع ديكورات داخلية مستوحاة من طراز المنتجعات.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك وحدات بنتهاوس وسكاي فيلا وشقق دوبلكس في الطابق الأرضي، إلى جانب شرفات بإطلالات بحرية وأخرى على مواقع تاريخية، بما يعكس توازناً بين الحداثة والتراث.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي يبعد 40 دقيقة فقط عن مطار دبي، و20 دقيقة عن كل من إماراتي رأس الخيمة والشارقة، كما يتميّز بقربه من المناطق التاريخية والثقافية، ما يوفّر نمط حياة يجمع بين الحداثة والأصالة.