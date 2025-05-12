«شروق» تدعم رؤية الشارقة بـ 52 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم



الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن حصيلة مسيرتها التنموية خلال 15 عاماً تمثلت في تطوير 52 مشروعاً وتجربة سياحية وثقافية امتدت على أكثر من 60 مليون قدم مربعة في مختلف مدن إمارة الشارقة باستثمارات وشراكات قيمتها 7.2 مليار درهم.وشملت المبادرات 3 مشروعات في القطاع العقاري باستثمارات بلغت قيمتها 5 مليارات درهم و 10 مشاريع نوعية في قطاع الضيافة باستثمارات قدرها 850 مليون درهم و 18 مشروعاً في قطاعي التجزئة والترفيه تجاوزت الاستثمارات فيها 870 مليون درهم و5 مشاريع في قطاعي الثقافة والفنون باستثمارات قدرها 447 مليون درهم و 10 مشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات، كما طورت «شروق» 6 مشاريع مشتركة مع شركاء استراتيجيين في قطاعات متنوعة في إطار رؤيتها لتنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز النمو المستدام.

وتضمنت مشاريع «شروق» تطوير واجهات بحرية على امتداد 7.7 كم تبرز الجمال الطبيعي للإمارة إلى جانب مشاريع بيئية تعكس التزام الهيئة بقيم الاستدامة. وساهمت في خلق أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بينها 1095 فرصة عبر شراكات مع 10 جهات محلية ودولية.

وأكدت «شروق» أن هذه النتائج جاءت ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة ودعم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة، حيث واصلت «شروق» أولوياتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنوع من خلال نهج مبتكر وشراكات استراتيجية تركّز على استقطاب مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية الشارقة إقليمياً وعالمياً.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة «شروق»: على مدار خمسة عشر عامًا كانت رحلة «شروق» نموذجاً للطموح، حيث عملنا على إحداث تحوّل حقيقي في الشارقة من خلال استثماراتنا وشراكاتنا المتنوعة التي أسهمت في تعزيز اقتصاد الإمارة وتنمية مشهدها الثقافي، إذ عكست مشاريعنا التزامنا برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة وجهة عالمية للأعمال والسياحة والابتكار، ونؤمن بأن سر نجاحنا يتجسد في قدرتنا على تبني رؤية بعيدة المدى إلى جانب استثمارنا في تعزيز الشراكات الفعالة والالتزام بتشكيل مستقبل مزدهر يشمل الجميع.

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ«شروق»: منذ تأسيسها حرصت «شروق» على المشاركة في بناء مستقبل الشارقة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستندنا في جميع مشروعاتنا إلى رؤية واضحة تستلهم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وبدعم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة عملنا على تنفيذ هذه الرؤية من خلال مشاريع تنموية متكاملة تضع الإنسان والمكان في قلب معادلة النمو، حيث تقوم استراتيجيتنا على التنوع والاستدامة والشراكات النوعية، واليوم نجني ثمار هذا النهج مشروعات حققت أثراً اقتصادياً واجتماعياً حقيقياً، وأسهمت في تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونجحت «شروق» في ترسيخ مكانتها ودورها كمحرّك رئيسي لنمو القطاع العقاري في الشارقة الذي سجّل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، ودعم مساهمة الإمارة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وحقّقت الهيئة معدل نمو سنوي مركب في مبيعاتها العقارية بنسبة 48.9% بين عامي 2018 و2024 ونفذت ثلاثة مشاريع كبرى: «جزيرة مريم» و«مدينة الشارقة المستدامة» و«أجوان خورفكان» بإجمالي 4,516 وحدة عقارية بلغت قيمتها 5 مليارات درهم تم بيع 4,187 منها لعملاء من 98 جنسية.

وتتضمن رؤية «شروق» توفير المزيد من الفرص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحليين، وتوفّر الهيئة حالياً مساحات تتراوح بين 40 و500 متر مربع في «قلب الشارقة»، إلى جانب فرص تجارية في «شاطئ الحيرة» و«شاطئ خورفكان» و«ميدان العلم - كلباء» وغيرها من الوجهات.

وتتميّز الشارقة كوجهة رائدة في التنوع الاقتصادي، حيث تشكل القطاعات غير النفطية 96% من نشاطها الاقتصادي كما تلعب الإمارة دوراً أساسياً في دعم توجه دولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وفي 2024 حصلت الشارقة على المركز الرابع خليجياً والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق «التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024» الصادر عن «ستارت أب جينوم» و«الشبكة العالمية لريادة الأعمال».