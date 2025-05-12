إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي

دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من «أمنيات» للتطوير العقاري في دبي.

وتمتد هذه الصكوك لثلاث سنوات، وتُستحق في 6 مايو 2028، وتم إصدارها بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، مع معدل ربح قدره 8.375%.

وستدعم هذه الصكوك تطوير مشاريع عقارية مرتبطة بالاستدامة والبيئة ضمن محفظة «أمنيات» مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وتم تحديد معدل الربح الأولي ضمن النطاق الأعلى من نسبة 8%، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية «أمنيات» وقطاع العقارات القوي في دبي.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال مهدي أمجد: يمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول، ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان.

وأوضح أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد. وأكد أن ناسداك دبي بورصة دولية رائدة توفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية والوضوح والاتصال مع المستثمرين العالميين و توفّر البنية التحتية المثالية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال حامد علي: يعدّ إدراج الصكوك الخضراء من شركة أمنيات إضافةً قويةً ستعزز منظومة إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل الإسلامي في ناسداك دبي، كما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التمويل المرتبط بالاستدامة، ويعزز استقرار وتنوّع السوق.

وأضاف: يسرّنا أن نسهم في دعم مسيرة أمنيات في أسواق رأس المال، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بينما تواصل الشركة تعزيز بصمتها وتأثيرها.

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة ناسداك دبي إلى 29.6 ملياردولار مما يشكل حصة كبيرة ومتنامية من سوق أدوات الدين في البورصة، وتمثل أدوات الدين الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يزيد على 60% من إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس الزخم والإقبال القوي في المنطقة على أسواق رأس المال المستدامة.وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن 96.2 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين في البورصة 138 مليار دولار.