حكومة دبي تعتزم إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مالية دبي توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأُبرمت مذكرة التفاهم، أمس، بحضور عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، ووقّع عليها أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، ومحمد الحكيم، رئيس «كريبتو.كوم» في الإمارات، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك على هامش مشاركة مالية دبي وشركة «كريبتو.كوم» في فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت أعمالها أمس في مركز دبي المالي العالمي، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل.

وتهدف المذكرة، لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية والتحوّل نحو مجتمع رقمي لا نقدي، من خلال اعتزام حكومة دبي استخدام التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية.