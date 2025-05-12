شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«ميزوهو» اليابانية

طوكيو، أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية في اليابان، والتي تمتلك واحدة من أكبر قواعد العملاء في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى إمارة أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار» الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بهدف تعزيز وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارة، وفتح قنوات جديدة لتدفّق رؤوس الأموال الدولية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة «ميزوهو»، لترويج الفرص الاستثمارية في أبوظبي وتوفير الدعم للمستثمرين اليابانيين في تأسيس أعمالهم في الإمارة، والحصول على دراسات حول البيئة الاستثمارية في أبوظبي، ومنظومتها التشريعية، والقطاعات الاقتصادية سريعة النمو.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة «إيتوشو»، لدعم توسّع محفظة شركات «إيتوشو» في إمارة أبوظبي.